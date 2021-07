Des évacués de Lytton en Colombie-Britannique craignent de tout perdre

Des centaines de résidents ont reçu l'ordre, mercredi soir, de quitter le village parce que les infrastructures sont menacées.

Le maire de Lytton, Jan Polderman, a émis un ordre d'évacuation à 18 h, heure locale, mercredi alors que la journée précédente, la ville avait fracassé un record de chaleur canadien en atteignant 49,6 degrés Celsius.

Le premier ministre de la province, John Horgan, a décrit la situation comme étant `extrêmement dangereuse et a affirmé que les services d'urgence faisaient tout en leur possible pour venir en aide au village d'environ 250 personnes.

La résidente Jean McKay dit qu’elle a senti une forte odeur de fumée dans sa communauté de la Première Nation de Kanaka Bar, qui abrite environ 100 personnes et à environ 15 kilomètres de Lytton.

Jean McKay dit que sa fille de 22 ans, Deirdre McKay, a commencé à paniquer parce que l'odeur de fumée devenait de plus en plus forte.

J'étais assise et je me demandais quoi emporter et tout en pensant que je laisse tout cela derrière moi. C'est dur. Très dur. Quand mon amie m'a dit que sa maison était en train de brûler, c’est là que ça m’a vraiment frappé , dit Jean McKay.

Ma fille a téléphoné avant qu'on perde le service. Elle nous dit : "Sortez de là, sortez de là".

Quitter sa maison a été extrêmement difficile pour Jean McKay. J'ai pleuré. Ma fille a pleuré. Elle a dit : "Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ma clé. Nous n’aurons peut-être même pas de maison en revenant." J'ai dit : "Oui, je sais. Tant que nous serons ensemble, nous survivrons." Je prie juste pour que nos maisons ne soient pas touchées.

N'ayant nulle part où aller, Mme McKay, ses deux filles, sa mère et sa grand-mère sont toutes allées dans un dortoir du Canadien Pacifique à Boston Bar, où elle travaille comme responsable du nettoyage et où certains employés passent parfois la nuit.

Je me demande si le pont tient encore debout à Lytton, se questionne-t-elle. Il y a un pont ferroviaire que la communauté traverse à pied, mais le feu entourait tout cela.

Le directeur général du district régional de Thompson-Nicola, Scott Hildebrand dit que le feu s'est répandu en quelques minutes.

Il a affirmé que l'ordre d'évacuation avait été donné dès que possible.

Ça n'a pas eu grande importance puisque les gens fuyaient déjà , a indiqué Scott Hildebrand, en ajoutant qu'un nuage de fumée recouvrait la région et que les flammes ravageaient déjà les structures du village quand les résidents ont commencé à quitter.

Erica Berg, une agente provinciale d'information pour les incendies, a indiqué que 26 nouveaux feux s'étaient déclenchés dans les derniers jours et que le risque pour une grande partie de la province est évalué de haut à extrême.