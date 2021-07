Hausse des abandons de l’école à Sherbrooke

Un total de 124 élèves fréquentant des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) ont abandonné leurs cours durant la dernière année qui vient de se terminer.

La plupart fréquentaient des écoles secondaires et de formation aux adultes. Ce nombre surpasse l’année précédente.

Il est certain que ces jeunes-là vont être appelés. Nous voulons être certains qu’ils puissent revenir sur les bancs d’école. Différentes mesures comme les cours d’été, les suivis personnalisés ou les suivis d’intervenants peuvent être mises en place. Nous faisons tout pour favoriser le raccrochage scolaire , explique la directrice générale adjointe aux affaires éducatives au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), Lisa Rodrigue.

Elle fait la distinction entre les abandons et le décrochage scolaire.

Durant l’année scolaire, nous allons dire que c’est une fin de fréquentation pour différentes raisons. Ces élèves-là ne sont pas décrocheurs. Pour être déclaré comme décrocheur, c'est vraiment un calcul qui est fait par le ministère après une année où l’élève n'est inscrit nulle part. Une citation de :Lisa Rodrigue, directrice générale adjointe aux affaires éducatives au CSSRS

Le CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke pourra avoir un portrait plus juste l’année prochaine.

C’est un an et demi plus tard que nous pourrons avoir un portrait du décrochage scolaire. Compte tenu de la pandémie, nous n’avons pas encore le dernier relevé. Nous avions une augmentation de la persévérance scolaire avec une diminution de notre taux de décrochage scolaire , signale Mme Rodrigue.

Diverses raisons sont évoquées par les élèves pour expliquer ces abandons.