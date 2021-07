Un campement de sans-abris démantelé dans un parc du Grand Sudbury

La Ville évalue que 9 tentes et de 18 à 20 personnes étaient installées dans le parc au moment du démantèlement du campement.

Ils expulsent les sans-abris qui campent ici parce que c'est l'endroit le plus proche des services offerts par la Ville. Et maintenant, on leur dit de déménager et d'aller ailleurs , déplore Joel Chamberlain, qui dit connaître plusieurs des personnes qui vivaient dans le parc.

Si aucun porte-parole de la Ville n’était disponible pour une entrevue, le Grand Sudbury affirme avoir reçu des appels de citoyens citant des enjeux de sécurité publique et pour le bien-être des individus installés dans le parc .

Un démantèlement prévu depuis quelques jours

Selon la Ville, des agents se sont rendus dans le parc plusieurs fois au cours des deux dernières semaines et ont informé les personnes présentes que le camping de nuit n'est pas autorisé dans les parcs municipaux.

Les agents ont tenté de les mettre en contact avec des services de proximité.

Les conversations sont devenues improductives au cours des derniers jours, car il y avait peu ou pas de mouvement dans le parc et aucun signe de démantèlement , a indiqué la Ville.

Denis Constantineau affirme qu'il reste des places dans les refuges du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada

Denis Constantineau, directeur de l'association des jeunes de la rue, indique que les personnes habitant dans le parc Memorial avaient été averties que le campement serait démantelé mercredi.

Les services communautaires ont travaillé avec les clients pour les informer des ressources disponibles quand ils devaient sortir du parc , indique-t-il.

Selon la Ville, des agents de sécurité et des employés du service des parcs étaient sur place pour aider à emballer et à déplacer les articles personnels .

La Ville a indiqué que les gens avaient également la possibilité d'entreposer leurs affaires et de les récupérer le vendredi.