Une nouvelle épicerie pour les résidents d’un quartier de Timmins

La chaîne Food Basics va ouvrir une succursale au centre commercial Porcupine, soit au même endroit où se trouvait l’épicerie Metro qui a fermé ses portes en août 2019.

Food Basics est la bannière d’escompte de la chaîne Metro. Elle exploite près de 140 magasins en Ontario.

Il y a un an, une délégation de résidents du secteur a présenté une pétition au maire de Timmins et au conseil municipal pour demander de l'aide afin d'obtenir une épicerie pour le centre commercial. L'établissement d'une coopérative a été envisagé.

Nous avons entendu les commentaires des résidents et, bien que les plans aient été retardés en raison de la pandémie, nous sommes ravis de vous informer que Food Basics ouvrira ses portes au centre commercial Porcupine à la fin de 2021 , indique le premier vice-président de Food Basics, Paul Bravi, dans un communiqué de presse conjoint avec la Ville de Timmins.

Dans ce même communiqué, le maire de Timmins, George Pirie, affirme qu’il s’agit d’une excellente nouvelle pour la communauté.

Nous savons qu'avoir accès à une épicerie est une nécessité pour les résidents de notre région est et je ne pourrais être plus heureux de ce résultat , explique-t-il.

Le maire ajoute que l'investissement de 3 millions de dollars confirme la confiance de l'entreprise dans l'avenir à long terme de cette région.

Les travaux d’aménagement de l’épicerie doivent débuter au mois d’août et l’entreprise prévoit ouvrir à temps pour la période des Fêtes.

Food Basics a également annoncé qu'elle ferait un don de 2500 $ à la banque alimentaire South Porcupine et continuera d’aider l'organisme sans but non lucratif à la suite d'un récent incendie qui a forcé la fermeture de ses locaux.