Un conducteur de 20 ans est accusé de terrorisme après avoir fauché volontairement, selon la police, la famille musulmane avec sa camionnette le 6 juin.

Toutefois, M. Anwer ne fait pas allusion uniquement à cette attaque présumée au véhicule-bélier dans sa ville. Il est aussi bouleversé par la découverte de centaines de sépultures non marquées près de pensionnats pour Autochtones au pays au cours des dernières semaines.

Pour lui, la fête du Canada devrait être un moment de « sombre réflexion » cette année.

C'est une série d'événements à fendre le coeur. En plus de notre propre tragédie, nous avons fait face à toutes ces découvertes tragiques les unes après les autres.

Le révérend Kevin George de l'église anglicane St. Aidan's à London est troublé par la découverte de centaines de tombes non marquées près de pensionnats pour Autochtones.

Le révérend Kevin George de l'église anglicane St. Aidan's à London affirme que les Canadiens ont créé un « mythe » de qui ils sont, et ont tendance à croire que le Canada est supérieur aux États-Unis en matière de relations interraciales.

Pour lui aussi, la fête du Canada est l'occasion de réfléchir et d'avoir une « discussion honnête », à la suite de l'attaque à London et de la découverte de centaines de tombes anonymes près de pensionnats pour Autochtones.

Les mauvais traitements, les abus et le génocide contre nos Premières Nations, les micro-agressions, le racisme auquel font face les personnes de couleur chaque jour dans ce pays et dans notre ville existent bel et bien.

Une citation de :Kevin George, révérend