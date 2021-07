Une aide provinciale pour dédommager les victimes des inondations de juin à Regina 

Le programme provincial d'aide en cas de catastrophe est destiné aux résidents qui ont subi des dommages causés par les fortes pluies du mois de juin.

Les fortes pluies du 11 juin ont entraîné des infiltrations dans les sous-sols et des inondations à Regina.

Le Programme provincial d'aide en cas de catastrophe (Provincial Disaster Assistance Program, ou PDAP) offre une aide financière pour couvrir les coûts des pertes essentielles non assurables, du nettoyage, des réparations et du relogement temporaire causés par les fortes pluies du 11 juin.

Regina a reçu entre 50 et 75 millimètres de pluie de 7 h à 9 h ce jour-là, précise un représentant de la Ville.

Par ailleurs, la Ville informe qu’elle a reçu 300 demandes de services concernant des problèmes tels que des inondations, des refoulements d'égouts et des dommages causés aux arbres.

Selon un rapport présenté au conseil municipal de Regina, il y a également eu plusieurs cas d'inondations et d'infiltrations.

La Ville annonce que les demandes au titre du programme d'aide commencent mardi.

Avant de faire une demande de PDAP, les résidents devraient contacter leur fournisseur d'assurance privée pour voir si les dommages sont couverts , précisent les autorités de Regina dans un communiqué.

L'admissibilité au programme provincial s'étend aux résidents incluant les propriétaires, les locataires et les Premières Nations.

Les propriétaires qui ont besoin d'une aide dans plus d'une catégorie devront soumettre des demandes distinctes pour chacune.

Les petites entreprises y compris les exploitations agricoles réalisant un revenu brut annuel supérieur à 4000 dollars et inférieur à 2 millions de dollars sont également admissibles. À cela s'ajoutent les organisations à but non lucratif et les parcs provinciaux et régionaux.

Les personnes admissibles doivent remplir une demande et les formulaires disponibles en ligne au plus tard le 11 décembre et les envoyer soit par courriel ou directement au bureau du programme d'aide en cas de catastrophe.

Tous les travaux doivent être achevés avant le 11 juin 2022.

Avec les dossiers de Daniel Reech