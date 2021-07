Fête du Canada annulée : journée de deuil et de solidarité pour les Mi'gmaq en Gaspésie

C'est un geste de solidarité qui est beau à voir , admet le stratège en communication au Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi, Donald Jeannotte-Anglehart en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure.

De voir nos voisins qui prennent conscience de la souffrance que les Premières Nations ont vécue au courant de l'histoire, c'est quand même très touchant. Une citation de :Donald Jeannotte-Anglehart, stratège en communication au Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi

L'équipe du Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi, à Listuguj, a d'ailleurs décidé de travailler jeudi, malgré le jour férié, en soutien aux communautés endeuillées par les récentes découvertes.

À la fin mai, les corps de 215 enfants ont été retrouvés près d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Puis, en juin, 751 tombes anonymes ont été retrouvées par la Première Nation de Cowessess près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, en Saskatchewan.

Et mercredi, la découverte de 182 tombes non marquées près de l'ancien pensionnat St. Eugene a été révélée par la communauté autochtone Lower Kootenay, en Colombie-Britannique.

Pour nous, aujourd'hui, c'est une journée de deuil pour toute notre communauté , affirme le chef de Gesgapegiag, John Martin.

Le chef de Gesgapegiag, John Martin, rappelle que les communautés autochtones racontent depuis des années déjà que de nombreux enfants ne sont jamais revenus des pensionnats (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Lui aussi se dit très touché par l'annulation de plusieurs festivités qui étaient prévues en Gaspésie pour la fête du Canada. C'est une grande ouverture, on apprécie grandement qu'il y ait une solidarité, une reconnaissance de l'histoire vécue , avance M. Martin.

Or, il rappelle que cette histoire, même si elle n'est pas écrite dans les manuels d'histoire, était racontée depuis des années par les communautés autochtones, notamment lors de la Commission de vérité et réconciliation, qui s'est tenue de 2008 à 2015.

Ce n'était pas une surprise, c'est quelque chose que pas mal tout le monde savait depuis longtemps , précise-t-il.

C'est certain que ça devient concret pour la population québécoise et canadienne, mais pour plusieurs communautés où on a des survivants, c'est quelque chose qui était vécu depuis très longtemps [...]. Il y a plusieurs histoires d'horreur. Une citation de :John Martin, chef de Gesgapegiag

M. Martin rappelle également que les communautés mi'gmaw de la Gaspésie attendent elles aussi des réponses. Plusieurs enfants avaient notamment été envoyés dans les pensionnats de la Nouvelle-Écosse.

On sait qu'on a des gens qui ne sont jamais revenus, et pas seulement des écoles résidentielles, des sanatoriums aussi. Au sanatorium de Mont-Joli, il y a des enfants enterrés là qui n'ont jamais été retournés à la communauté , affirme le chef de Gesgapegiag.

Jeannette Martin et John Martin se sont rendus aux abords de la route 132 jeudi matin, avec une quarantaine de personnes, pour sensibiliser la population à la réalité des pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Cela dit, la gestionnaire des communications de Gesgapegiag, Jeannette Martin, assure que le système des pensionnats n'est pas parvenu à tuer l'Indien dans le cœur des enfants qui y ont survécu.

Ça n'a pas marché du tout. Les enfants sont là, et on voulait qu'ils soient là pour montrer au monde qu'on va toujours être là. On a toutes les générations ici et c'est super beau de voir le monde , observe-t-elle.

Une journée de deuil national

La communauté de Gesgapegiag estime que le 1er juillet devrait être une journée de deuil national.

Une quarantaine de citoyens se sont d'ailleurs rassemblés aux abords de la route 132 pour sensibiliser les automobilistes en récitant des chansons et des prières à la mémoire des disparus.

On a une bonne réception. Il y a beaucoup de positif : le monde est souriant, on nous envoie la main et reçoit bien les pamphlets d'information. On sent vraiment qu'il y a une solidarité , constate M. Martin.

Un feu sacré a aussi été allumé sur le site du pow-wow et le restera jusqu'à 19 h jeudi.

De plus, toute la population, incluant les allochtones, sont invités à porter l'orange en ce 1er juillet, en signe de solidarité.

L'histoire du chandail orange, c'est l'histoire d'une petite fille dont les parents lui avaient acheté un beau chandail orange pour qu'elle puisse aller à l'école et une fois rendue à l'école, elle s'est fait déshabiller et n'a jamais revu son chandail, donc c'est très symbolique et très révélateur de ce que les Autochtones ont vécu , explique Donald Jeannotte-Anglehart.

Depuis 2013, le chandail orange est ainsi utilisé comme symbole pour sensibiliser les gens à la réalité des pensionnats autochtones et aux conséquences que ce système continue d'avoir aujourd'hui.

Des membres de la communauté de Gesgapegiag se sont rassemblés aux abords de la route 132 pour sensibiliser les automobilistes à la réalité des pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le rappeur de Gesgapegiag, Quentin Condo, affirme que la population générale semble déçue de son gouvernement et de l'Église.

On sait très bien que ce n'est pas la population du Québec ou du Canada. Ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de leur gouvernement. C'est la faute de leur Église parce que ce sont eux qui cachaient toute la vérité. Il y a beaucoup de monde qui est en colère. Ils sont déçus de leur gouvernement. Ils sont déçus de leur système d'éducation, ils sont déçus de leur Église , soutient-il.

Des chansons et des prières sont notamment récitées en mémoire des disparus.

Un feu sacré est aussi allumé sur le site du pow-wow jusqu'à 19 h ce soir.

Des membres de la communauté de Listuguj doivent, par ailleurs, participer à une marche de solidarité vendredi, en lien avec le drame des pensionnats autochtones.

Les marcheurs partiront de Listuguj vers 17 h, traverseront le pont J.C. Van Horne pour rejoindre Campbellton où ils participeront à une cérémonie sur le coup de 18 h. Une survivante des pensionnats viendra témoigner de son expérience.

Des élus prendront aussi la parole, dont le chef de Listuguj, Darcy Gray, ainsi que le maire de Campbellton, Ian Comeau.

Ce dernier croit que la marche de solidarité sera aussi l'occasion de rebâtir les ponts avec ses voisins de Listuguj.

Les histoires et les cadavres que l'on retrouve, c'est incroyable! Et avec ce qui s'est passé pendant la COVID-19 avec notre communauté de Campbellton et celle de Listuguj où il y a eu peut-être une petite séparation, mais on veut relier l'amitié , précise Ian Comeau à ce sujet.

Il déplore que les deux communautés aient été séparées pendant plusieurs mois en raison des mesures sanitaires imposées par le Nouveau-Brunswick.

Environ 200 personnes ont confirmé leur présence à cet événement. Selon les organisateurs, la marche se tiendra beau temps, mauvais temps.

Avec des informations de Roxanne Langlois