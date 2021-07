Au moins 40 ménages toujours sans toit à Québec

Ces données ne montrent qu’une partie de la réalité, selon le Bureau d'animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL). L’organisme est convaincu qu’il y a beaucoup plus de ménages qui sont toujours sans toit dans la capitale.

Jonathan Carmichael, organisateur communautaire au BAIL Photo : Radio-Canada

C'est un peu la pointe de l'iceberg généralement, parce que le service est quand même assez peu connu. Il n'a pas été très publicisé. On peut craindre qu'il y en ait dans les faits beaucoup plus que ça , souligne l’organisateur communautaire Jonathan Carmichael.

Hausse des loyers

La hausse des loyers pour les logements inoccupés n’est pas aussi importante à Québec qu’à Montréal. Par contre, le BAIL estime qu'elle l'est suffisamment pour que des locataires n’aient pas les moyens de se loger.

Dans la basse-ville, il y a quand même un écart de 20 %. Le logement annoncé à louer se loue 20 % plus cher que le prix du loyer généralement. Il faut remonter à 2004 pour voir une année où le loyer moyen a autant augmenté. On a eu une hausse d'un peu plus de 4 % des loyers à Québec en 2020 , illustre Jonathan Carmichael.

Le BAIL réclame des mesures pour encadrer de manière plus stricte les hausses de loyers au Québec, ainsi que la création d’un registre public des loyers.