Le serment de citoyenneté reconnaît désormais les droits des Autochtones

« Je jure que je serai fidèle et que je porterai une véritable allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II, reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs, et que j'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, qui reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai mes devoirs de citoyen canadien. »

Voici les mots que les nouveaux Canadiens doivent maintenant prononcer lors de leur cérémonie de citoyenneté.

Ce serment révisé est en vigueur depuis le 21 juin et a été prononcé dès le lendemain par 31 néo-Canadiens lors d'une cérémonie virtuelle présidée par la juge Suzanne Carrière, première juge de la citoyenneté métisse au Canada.

Selon la juge Carrière, ces changements étaient attendus depuis six ans lorsque la Commission de vérité et de réconciliation avait recommandé de réviser le serment et le guide de citoyenneté.

Encore des progrès à faire

Le guide de préparation à l'examen pour la citoyenneté reste quant à lui pour l'instant inchangé. Ce guide tout comme le test que tout nouveau Canadien doit réussir n'ont pas été révisés depuis 2012.

Ranjan Datta est titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en recherche communautaire sur les catastrophes au département d'études autochtones de l'Université Mount Royal à Calgary.

Il explique qu'à son arrivée au Canada, il avait de nombreuses idées fausses sur les peuples autochtones, leurs cultures et leur histoire.

Le guide d'étude utilisé par les nouveaux arrivants pour se préparer à l'examen de citoyenneté. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Pour lui, il y a de nombreuses lacunes dans le système de citoyenneté canadien.

Il n'y a aucune occasion d'éducation pour en savoir plus sur la terre sur laquelle nous vivons , constate-t-il.

Le serment de citoyenneté révisé est un bon point de départ, mais ce n'est pas suffisant , ajoute-t-il.

Selon l'attaché de presse du cabinet du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, un guide révisé est en préparation et devrait être publié dans le courant de l'année.

Il sera complet, diversifié et honnête - il aidera les nouveaux Canadiens à comprendre le passé et le présent du Canada, ainsi que leur rôle dans l'élaboration de notre avenir commun , explique Alexander Cohen.

Le nouveau guide doit accorder plus d'attention à des groupes tels que les francophones, les Canadiens noirs, la communauté LGBTQ et les Canadiens handicapés.

Il comprendra également une section sur les traités et la Loi sur les Indiens ainsi que des informations sur les pensionnats, notamment sur les abus physiques et sexuels subis par de nombreux élèves, et le fait que de nombreux enfants y sont morts et enterrés dans des tombes non identifiées.

Avec des informations de CBC