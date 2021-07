Plus de 45 % des adultes à Toronto ont leurs deux doses de vaccin

Il s'agissait aussi de la recommandation d'un groupe d'experts provinciaux face au risque posé par le variant Delta.

Deux doses sont nécessaires pour être bien protégé contre ce variant plus contagieux, disent les experts du Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques.

À l'heure actuelle, 76,9 % des Torontois de 18 ans et plus ont eu au moins une dose et 45,3 % les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

À l'échelle ontarienne, près de 78 % des adultes ont reçu au moins une dose, mais seulement un peu plus de 39 % ont été pleinement vaccinés.

Le taux de vaccination à Toronto (au moins 1 dose) dépasse 70 % dans toutes les catégories d'âge sauf pour les 12-17 ans (taux de 65,9 %) pour qui l'immunisation a commencé plus tard.

Toronto a aussi atteint un nouveau sommet de 51 896 doses administrées par jour en moyenne au cours de la dernière semaine.

Il reste toujours quelques places de disponibles dans les centres d'immunisation de la Ville Reine durant ce long week-end de la fête du Canada, note la Mairie.

Nous voulons que le plus de résidents possible soient pleinement vaccinés pour aider à stopper la propagation de la COVID-19 et du variant Delta, en plus de maintenir le progrès accompli en matière de déconfinement , souligne le maire John Tory.

Dimanche dernier, Toronto a fracassé le record nord-américain du plus de doses administrées en une journée dans un centre d'immunisation en vaccinant près de 27 000 personnes à l'aréna Banque Scotia.

Mercredi, la Ville Reine n'a recensé que 17 nouveaux cas de COVID-19, du jamais vu depuis août 2020.

Tous les Ontariens de 18 ans et plus sont admissibles à une deuxième dose accélérée.

1re dose sans rendez-vous à Waterloo

Dans la région de Waterloo, les résidents peuvent obtenir leur première dose sans rendez-vous à partir de jeudi dans n'importe lequel des centres de vaccination de la région.

Waterloo est aux prises avec une flambée de cas de COVID-19 liés au variant Delta et n'a pas pu passer mercredi à la deuxième phase du déconfinement provincial.

Un site de vaccination en voiture doit aussi être ouvert samedi à Kitchener, une autre option offerte aux résidents.