Il relève de multiples défis pour aider une amie atteinte de cancer

Je pense que n'importe qui qui a un cœur va être touché par l'histoire de Sandra , souligne Mathieu Bourque au sujet de son amie Sandra Brady.

Il tente d’amasser 50 000 $ pour l’aider.

Mathieu Bourque souhaite « la plus belle et longue vie possible » à son amie Sandra Brady. Photo : Radio-Canada

Le jeune père de famille a parcouru 250 km à vélo et une quinzaine de kilomètres en voilier pour recueillir des fonds. Il a ensuite franchi le détroit de Northumberland du Nouveau-Brunswick à l'Île-du-Prince-Édouard sur une planche à pagaie.

Jusqu'à présent, Mathieu a amassé environ 40 000 $. Sandra Brady en est très reconnaissante.

C'est incroyable, comme geste. Puis, il y a la gratitude. Je suis éternellement reconnaissante. Ma famille est éternellement reconnaissante à Matt. C'est incroyable qu'il ait pensé à faire ça. Une citation de :Sandra Brady

Mère de deux jeunes enfants, elle se bat contre le cancer depuis l’âge de 36 ans.

Ça fait cinq ans. Ça revient, ça revient, ça revient tout le temps. Mais ça va bien. Je vais m'en sortir , dit-elle.

L'aide de Mathieu Bourque touche Sandra Brady droit au coeur. Photo : Radio-Canada

Le défi de longer le pont de la Confédération trottait dans la tête de Mathieu Bourque depuis un certain temps. Il a décidé d'en faire une activité de financement après avoir côtoyé Sandra dans un gymnase.

Sandra a une jeune famille. Elle est jeune elle-même. Elle a une longue vie en avant d'elle et c'est juste naturel, je pense, que n'importe qui veut aider quelqu'un comme ça à pouvoir vivre la plus belle et longue vie possible. Une citation de :Mathieu Bourque

La fin de semaine a été chargée d’émotions à l’occasion d’une activité en vélo. Une centaine de personnes étaient présentes à la ligne d'arrivée.

J'ai dit : "Il faut que tu débarques de ta bicyclette et on va finir ça ensemble." Ç’a été très émotionnel. On a traversé la ligne d'arrivée ensemble. C'est super symbolique , indique Sandra Brady.

Sandra Brady est la mère de deux enfants. Photo : Radio-Canada

Sandra envisage de subir un traitement disponible aux États-Unis et qui pourrait être bientôt approuvé au Canada. L'argent amassé aidera à couvrir une partie des frais médicaux qui sont très élevés.

Je vais être éternellement reconnaissante, mais c'est sûr qu'il va prendre une place spéciale dans notre famille et dans mon cœur pour toujours, Matt , conclut Sandra Brady.

Une vidéo qui illustre le défi de Mathieu et l'histoire de Sandra est diffusée sur Facebook dans le cadre de la campagne de financement.

D’après un reportage d’Isabelle Arseneau