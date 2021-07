Le BAPE soumet son rapport sur Valoris

Le site est d'une superficie de 13 hectares. Valoris souhaite faire passer cette superficie à 33 hectares.

Le rapport conclut notamment de mettre en place des actions pour assurer la qualité de l'eau de surface, et suggère de mesurer la qualité de l'eau du ruisseau Bégin, tous les deux ans.

Le directeur général de Valoris, Denis Gélinas, affirme que cette mesure rassurera les citoyens inquiets de ce projet d'agrandissement.

Ça va rassurer les citoyens. Comme gestionnaire de site, nous serons obligés de faire un suivi beaucoup plus serré, afin de réagir plus rapidement si nous constatons des anomalies. Nous pourrons trouver la source du problème plutôt que le constater plus tard.

Une citation de :Denis Gélinas, directeur général de Valoris