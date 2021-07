L'Ouest américain suffoque sous des températures insoutenables

Les gens souffrent, les enfants ne peuvent pas jouer dehors, les routes craquent , a déploré le président américain, Joe Biden, en marge d'un entretien avec des gouverneurs démocrates et républicains, recensant 36 feux actuellement actifs dans les États de la côte pacifique.

Le nord-ouest des États-Unis, habitué à une météo tempérée et généralement humide, a enregistré des records ces derniers jours, avec un maximum de 46,1 degrés Celsius lundi à Portland. La ville portuaire respirait un peu mieux mercredi, la vague de chaleur se déplaçant lentement vers l'intérieur des terres.

Dans la ville de Seattle, les médecins urgentistes ont noté un afflux de personnes touchées par la chaleur, présentant notamment des problèmes aux reins ou au cœur.

Au moins 16 personnes sont mortes d'hyperthermie dans la région, selon le journal local Seattle Times.

Les autorités ont invité les habitants à minimiser leurs sorties, à boire beaucoup et à prendre des nouvelles des personnes seules et âgées. Elles ont également mis sur pied des centres de rafraîchissement , dotés d'air climatisé et de brumisateurs.

Ces températures s'expliquent par un phénomène appelé dôme de chaleur : de hautes pressions emprisonnent l'air chaud dans la région. Son intensité est toutefois exceptionnelle.

Le réchauffement climatique est à l'origine de la combinaison dangereuse entre la chaleur extrême et la sécheresse prolongée , a dit Joe Biden en notant, à l'adresse des républicains climatosceptiques, que ce ne devrait pas être un débat partisan .

7000 hectares ravagés

Le travail des pompiers n'est plus saisonnier , ils font face à des sinistres toute l'année, a-t-il ajouté, en annonçant des revalorisations de leurs salaires.

Environ 9000 soldats du feu sont actuellement déployés dans l'Ouest américain, notamment pour lutter contre la progression du Lava Fire , à la lisière de l'Oregon et de la Californie, qui a déjà consumé plus de 7000 hectares et n'était contenu qu'à 19 % mercredi à la mi-journée.