Le festival d’humour Zoofest dévoile sa programmation

Le festival, qui souhaite faire de la place à la relève de l’humour, propose une grande variété de séances en français et en anglais.

Une vingtaine de spectacles sont au programme. Ceux-ci sont répartis en trois catégories : les galas, les spectacles thématiques et les 30/30, des événements d’une heure où deux humoristes occupent la scène à tour de rôle pendant 30 minutes.

Parmi les humoristes les plus célèbres, on retrouve Eddy King, qui animera le gala 100 % MTL, Jay Du Temple, qui participera de nouveau au Gala des refusés, de même que Katherine Levac, qui sera de la soirée thématique Womansplaining.

La programmation complète est accessible sur le site Internet du festival  (Nouvelle fenêtre) .

Plus de 120 humoristes fouleront les scènes de Montréal, et 44 d’entre eux et elles verront des extraits de leur spectacle être diffusés sur les réseaux sociaux du Zoofest au cours de la prochaine année.