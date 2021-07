8,8 kilomètres de plus de clôtures à orignaux sur la route 175

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) poursuit ses travaux afin de sécuriser la route 175 dans la réserve faunique des Laurentides. De nouvelles clôtures et des passerelles seront bientôt installées pour diminuer les risques de collisions entre les automobilistes et les originaux, portant le total couvert à plus de 90 kilomètres.