Les Hay Babies se retirent du spectacle télévisé de la fête du Canada

À la lumière des atrocités commises à l’encontre de la population autochtone et par respect pour les victimes de l’histoire oubliée des écoles résidentielles du Canada, nous estimons qu’il est inapproprié de participer aux célébrations de la fête du Canada , a déclaré le groupe dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

Lorsque nous avons pris connaissance de ce phénomène d’assimilation et des violences subies chez ces personnes, nos cœurs et notre sentiment identitaire canadien se sont brisés, ont ajouté les trois artistes. C’est avec un grand respect pour les victimes et leurs familles qui doivent revivre cette histoire tragique que nous nous retirons du spectacle de la fête du Canada.

À l’approche du 1er juillet, de nombreuses voix se sont levées, notamment parmi les Premières Nations, pour demander l’annulation des festivités alors que des tombes anonymes et des restes d’enfants ont récemment été découverts près de deux pensionnats autochtones en Colombie-Britannique et du pensionnat de Marieval, en Saskatchewan.

Nous demandons à nos concitoyens de considérer cette déclaration comme un rappel à s’informer autant que possible, à réfléchir et à discuter de cette ''fête du Canada''. Une citation de :Les Hay Babies

Pas d’autre désistement, à part celui de Lara Fabian

Le retrait de ce groupe s’ajoute à celui de Lara Fabian pour une raison médicale. Mardi, la chanteuse a expliqué sur les réseaux sociaux qu’elle souffrait d’un problème aux cordes vocales nécessitant d’observer un silence strict de deux semaines minimum .

Selon la relationniste de la fête du Canada, il s’agit des deux seuls désistements parmi les artistes participant au spectacle Lumières sur la fête du Canada. Beyries et Guylaine Tanguay se sont ajoutées à la programmation annoncée le 11 juin dernier. Et l’équipe de production n’a fait l’objet d’aucune pression en lien avec les appels à annuler la fête du Canada cette année.

Le numéro d’ouverture centré autour du poète anichinabé Albert Dumont a été enrichi de danse.

D’autres artistes autochtones prendront part à ce spectacle : la danseuse Josée Bourgeois, le DJ Boogey the Beat, l’auteur-compositeur-interprète Sebastian Gaskin ainsi que les chanteurs Terry Uyarak et Lawrence Nayally.

Cette année, plus que jamais, la fête du Canada nous incite à faire preuve de solidarité, de compréhension et de résilience , a réagi Patrimoine canadien dans une déclaration écrite.