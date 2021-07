Rafaël Harvey-Pinard motivé plus que jamais

De passage dans la région cette semaine à l’occasion d’une première visite en plusieurs mois et fort d’un contrat de deux ans en poche, le Jonquiérois est revenu sur ses premiers pas dans la Ligue américaine. Et de son propre aveu, il s’est surpris lui-même. En 36 matchs, il a récolté 20 points, dont neuf buts.

Ça a été en haut de ce que j'espérais. Au début, je me rappelle, je faisais des entrevues et je disais que je voulais jouer le maximum de matchs, je disais que je voulais aller chercher du temps de jeu, je m'attendais à passer quelques matchs dans les estrades, mais finalement, j'ai joué tous les matchs et j'ai réussi à avoir beaucoup de temps de jeu. C'est vraiment positif pour moi , a-t-il confié en entrevue à Radio-Canada.

Cette première saison a été particulière en raison de la pandémie. Les matchs ont été présentés sans la présence de spectateurs et le Rocket a été contraint d’affronter à répétition les mêmes équipes en raison de la fermeture de la frontière canado-américaine. De plus, il n'y a même pas eu de séries éliminatoires.

Cela n’a pas empêché l’athlète de 22 ans d'impressionner la direction du Canadien, qui lui a consenti un contrat de deux ans, son premier avec le grand club, d’une valeur annuelle moyenne de 825 000 $. Il touchera 70 000 $ dans la Ligue américaine.

Je voulais juste laisser une carte de visite, je voulais montrer ce que j'étais capable de faire sur la patinoire et je pense que j'ai réussi à le faire. C'est ça qui m'a permis d'aller chercher un contrat à deux volets avec le Canadien.

Harvey-Pinard, qui a été un choix de septième tour du Tricolore en 2019, a beaucoup appris dans l'antichambre de la Ligue nationale. Le fait de côtoyer des hommes, rendu à ce niveau-la, c'est différent un peu et ce sont tous des gars matures physiquement, mentalement, ils m'ont appris beaucoup en dehors de la patinoire, dans la chambre aussi.

Rafaël Harvey-Pinard a disputé 36 matchs dans l'uniforme du Rocket. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les joueurs originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont une denrée rare dans la LNHLigue nationale de hockey . On ne compte que Samuel Girard, défenseur de l'Avalanche du Colorado natif de Roberval. Yanni Gourde, du Lightning de Tampa Bay, a évolué pour les Élites de Jonquière, mais sans être né dans la région.

D'ici le camp d'entraînement en septembre, le hockeyeur poursuivra sa préparation avec un objectif précis en tête.

Mon objectif, ça va être d'en rajouter un dans la Ligue nationale dans les prochaines années.

Des séries spéciales

À l’instar des partisans, le hockeyeur vibre au rythme des séries alors que le club montréalais participe à sa première finale de la Coupe Stanley en 28 ans. Il ne rate aucun match devant son téléviseur.

Je les suis avec un oeil différent des dernières années, dans le sens qu'avant, je n'appartenais pas techniquement au Canadien. Cette année, j'ai signé mon premier contrat, j'essaie quand même de regarder ça d'un oeil de partisan, d'apprécier les matchs et je leur souhaite d'aller chercher la coupe!

La dernière conquête du CH remonte à 1993. Il tente présentement contre le Lightning de Tampa Bay de soulever le gros trophée pour une 25e fois.