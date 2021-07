Des Autochtones expliquent pourquoi et comment être solidaire en ce 1er juillet

Depuis l’annonce de la découverte de 751 tombes anonymes sur le site de l’ancien pensionnat de Marieval en Saskatchewan, il y a une semaine, les annonces des municipalités se sont succédé. Par solidarité avec les Premières Nations, des villes et villages ont décidé d’annuler les activités de la fête du Canada.

Mercredi, la communauté autochtone Lower Kootenay, en Colombie-Britannique, signalait la découverte de 182 tombes non marquées près de l'ancien pensionnat St. Eugene. Les restes de 215 enfants ont aussi été localisés sur le terrain de l’ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, il y a quelques semaines.

Annuler les célébrations, une marque de respect

La nouvelle de l’annulation des célébrations dans le village de Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick, a été très bien accueillie par les membres de la Première Nation mi’kmaw de Pabineau, selon son chef, Terry Richardson.

J’aime le message qui était passé. Ils ont dit : " Les peuples autochtones étaient là pour nous autres, alors on sera là pour eux " et c’est exactement ce qui est arrivé , relate-t-il.

Le chef de la Première Nation mi'kmaw de Pabineau, Terry Richardson. Photo : Radio-Canada

Puis, des villes et villages voisins de la communauté de Pabineau, comme Bathurst, Nigadoo, Petit-Rocher et Belledune, ont aussi emboîté le pas.

Selon Terry Richardson, ces décisions traduisent l’empathie dont font preuve ces municipalités et leurs résidents. Ils savent qu’on a mal et ils sont tristes avec nous autres. Il souligne aussi qu’il s’agit d’une initiative venant de chacun, puisqu’il n’a en aucun cas demandé à ses voisins d’annuler les célébrations.

Plus qu’un symbole

Si la décision de ne pas célébrer le 1er juillet peut sembler purement symbolique pour certains, Terry Richardson affirme que c’est un pas concret vers la réconciliation.

La réconciliation, c’est des actions aussi. Et choisir de ne pas faire de célébrations pour la fête du Canada, ça, c’est la réconciliation avec les peuples autochtones. Ça nous montre que notre point de vue [...] est compris Une citation de :Terry Richardson, chef de la Première Nation mi'kmaw de Pabineau

Il dresse un parallèle avec la perte d’un être cher. De cette façon, selon le chef Richardson, la période de deuil que connaissent les Premières Nations au pays est respectée. Si vous avez quelqu’un qui est décédé dans votre famille, je ne ferai pas un party le lendemain soir avec des feux d’artifice [...]. C’est une question de respect , raisonne-t-il.

Diane Pelletier, directrice de la santé et conseillère de bande pour la Première Nation malécite du Madawaska, au Nouveau-Brunswick, accueille elle aussi favorablement ce geste des municipalités.

Diane Pelletier, encore ébranlée par les récentes découvertes aux abords de pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada

Toutefois, elle ne va pas jusqu’à dire que cette décision fait partie intégrante de la réconciliation. D’ailleurs, son conseil de bande a décidé, mardi, à la demande de certains membres de la communauté, de retirer les drapeaux du Nouveau-Brunswick et du Canada qui flottaient devant ses locaux administratifs.

Pour le moment, c’est la bonne chose à faire , affirme-t-elle.

Diane Pelletier croit que le gouvernement de Justin Trudeau manque d'initiative, même s'il a fait de la réconciliation un de ses chevaux de bataille. Elle aurait notamment aimé recevoir une communication de la part du gouvernement fédéral reconnaissant la souffrance infligée aux Premières Nations dans la foulée des récentes découvertes.

Est-il trop tard?

Le traitement effroyable réservé aux enfants des Premières Nations qui ont fréquenté les pensionnats pour Autochtones est connu et reconnu depuis plusieurs années au Canada.

En 2007, le gouvernement fédéral désirait déjà tourner la page sur les événements passés, afin qu'il [lui] soit possible de bâtir un avenir plus solide et plus sain [avec les Premières Nations] , comme indiqué dans le mandat de la Commission de vérité et réconciliation  (Nouvelle fenêtre) .

Et en décembre 2015, le rapport de la Commission de vérité et réconciliation faisait état des atrocités commises dans les pensionnats autochtones, par où 150 000 enfants autochtones sont passés.

Pourtant, la publication de ce document ne semble pas avoir suscité une indignation aussi généralisée chez la population que les récentes découvertes.

Les marches du Palais législatif de Regina, en Saskatchewan, avec un chandail orange et 215 paires de souliers en l'honneur des corps des enfants retrouvés près du pensionnat autochtone de Kamloops. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Malgré tout, selon Terry Richardson et Diane Pelletier, la prise de conscience de la population n’arrive pas trop tard

Il faut toujours un point de départ , lance Terry Richardson. Tout ce qu’on demande, c’est d’avoir notre place [dans la société] , renchérit-il.

Diane Pelletier reconnaît elle-même en avoir appris davantage sur l’histoire des pensionnats pour Autochtones après que ceux de Kamloops et de Marieval ont fait les manchettes.

Je pense que ça ne m’a jamais frappé fort avant parce qu’ici, au Nouveau-Brunswick, il n’y en avait pas de pensionnats, des écoles comme ça , confie-t-elle, encore ébranlée.

Opolahsomuwehs, une aînée de la Première Nation Wolastoquiyik, salue également le geste de plusieurs municipalités et la prise de conscience collective récente.

L'aînée Opolahsomuwehs est vêtue d'orange en soutien aux victimes des pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada

Toutefois, elle tient à souligner le travail acharné de sensibilisation effectué par des membres de Premières Nations. C’est épuisant de devoir toujours nous défendre en tant que peuple autochtone , confie-t-elle.

Elle nuance aussi le terme découverte employé par les médias et le gouvernement pour décrire les corps retrouvés aux abords des anciens pensionnats.

Le Canada appelle ça une découverte. Nous, en tant que Première Nation, nous appelons cela une confirmation du racisme systémique et une confirmation de l'assimilation , des réalités qu’elle connaît bien, ayant elle-même fréquenté une école de jour pour Autochtones.

Quoi faire?

Tous les intervenants interviewés semblent préconiser l’approche suivante : évitez de faire comme si rien n’était arrivé.

Pour cette année, ce qu’on demande comme peuple autochtone, pour moi, c’est un jour de réflexion. Réfléchir à ce qui est arrivé aux peuples autochtones dans notre pays , suggère le chef de la Première Nation de Pabineau Terry Richardson. On a perdu plus de 1000 enfants jusqu’à date , poursuit-il avant d’ajouter qu’il s’attend à d’autres révélations dans un avenir proche.

L’aînée Opolahsomuwehs de la communauté Wolastoqiyik abonde dans son sens.

Prenez un moment de silence. Juste pour reconnaître qu’il y a quelque chose de tragique qui arrive au pays afin d’éviter de mettre ça de côté et de se dire que c’est le problème des Premières Nations seulement, pas le vôtre. Une citation de :Opolahsomuwehs

Participer à des marches organisées par les Premières Nations ou en solidarité avec elles est aussi un bon moyen de commémorer les vies perdues, selon Opolahsomuwehs.

Elle souligne aussi qu’il est possible de célébrer la fête du Canada, tout en respectant la mémoire de ces enfants retrouvés. Elle propose notamment de disposer des objets ou des drapeaux orange devant sa maison, la couleur choisie afin de rendre hommage aux anciens élèves et aux survivants des pensionnats.

Une autre idée avancée par l’aînée et par Diane Pelletier est de prendre un moment pour s’informer sur l’histoire des Premières Nations au Canada, mais aussi sur celle qui leur est propre et qui commence bien avant la création de ce pays, en 1867.