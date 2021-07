Et c'est parti pour le volet gratuit du Festival d'été de Québec 2021!

Plus que jamais, le rendez-vous de cette année se veut différent des fois précédentes. Et pour cause, la pandémie a forcé les organisateurs à repenser leur formule. Au point que le slogan de ce FEQFestival d'été de Québec 2021 apparaît en grand sur toutes les affiches : Une édition pas comme les autres .

C’est très assumé, notre différence. On a pris un grand plaisir à inventer des choses. Ce qui fait qu’on n’a pas eu le temps de se demander si on était nostalgique de notre ancienne version parce qu’on est tellement content d’en avoir une cette année , confie Anne Hudon, la directrice générale.

Pour son retour, le Festival d'été de Québec revendique sa différence. Photo : Capture d’écran / Festival d'été de Québec

C’est ce jeudi que les activités gratuites du festival débutent. À commencer par l’expo photo VUES, qui retrace l’histoire du FEQFestival d'été de Québec .

Ça va rappeler des souvenirs incroyables aux gens sur nos meilleurs moments classés par grands thèmes , souligne Anne Hudon.

Cette exposition a été pensée comme une galerie d’art à ciel ouvert. Elle sera visible tous les jours de 11 h à 23 h, place George-V. Les concepteurs vous conseillent d’apporter vos écouteurs pour profiter pleinement d' une expérience visuelle et sonore étonnante .

Grâce à votre cellulaire en scannant des codes QR, il vous sera également possible d’accéder à du contenu en réalité augmentée.

L'exposition VUES est une nouveauté de cette année. Elle permet de (re)vivre les grands moments du FEQ. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Plus largement, la place George-V et le parc de la Francophonie deviennent la Place publique du FEQFestival d'été de Québec . Elle se veut un lieu de rassemblement et de détente, ouvert à tous, qui incarne l’esprit de la manifestation.

Ce qu’on voulait, c’était une ambiance de festival simple, joyeuse, pas compliquée , définit la directrice générale.

À noter que, comme dans tous les parcs de la Capitale-Nationale, la consommation d’alcool sur place est autorisée jusqu’à 20 h et seulement pour accompagner un repas. L’expo photos VUES et la Place publique du FEQFestival d'été de Québec seront en place jusqu’au 25 juillet.

Reste à savoir si le public adhérera à cette version pas comme les autres. Les ventes des billets pour les spectacles programmés au Manège militaire du 8 au 18 juillet sont déjà un bon indicateur. Les places se sont arrachées en quelques heures, et la plupart des prestations affichent complet.

La grande peine que nous avons, c’est de ne pas pouvoir offrir plus de billets pour les spectacles , déclare Anne Hudon.

Mais le contexte sanitaire ne leur permet pas, à elle et à toute son équipe, de faire autrement.