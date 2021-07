De nouvelles poussières collantes rejetées par Ciment McInnis

C’est Environnement Vert Plus (EVP) qui a contacté les médias mercredi matin après avoir été avisé par une citoyenne du secteur. Selon le regroupement, les particules observées à l’extérieur du site de l’entreprise seraient similaires à celles de l’an dernier.

C’est une poussière collante, rugueuse, qui se mêle à l’humidité de l’air, qui colle aux bâtiments et aux voitures. Ça laisse un fini rugueux, ce n’est pas nettoyable à l’eau et au savon, il faut [utiliser du] vinaigre. C’est extrêmement fastidieux à nettoyer , résume le porte-parole d’ EVPEnvironnement Vert Plus , Pascal Bergeron.

Voici une photo des résidus, captée lors des épisodes de 2020 (archive) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ciment McInnis, désormais détenue par Votorantim Cimentos et la Caisse de dépôt et placement du Québec, a confirmé à Radio-Canada, par courriel, qu’un épisode mineur était survenu et qu’il touchait quelques voisins . Celui-ci serait dû à une irrégularité inhabituelle des matières premières alimentant le four , indique la compagnie.

La directrice des communications et de la responsabilité sociale d’entreprise de la cimenterie, Maryse Tremblay, précise que le four a été arrêté en appliquant les procédures en vigueur. Nous avons ensuite signalé le problème à Urgence Environnement, dans les délais et conformément aux procédures établies , indique-t-elle.

Maryse Tremblay, directrice des communications et de la responsabilité sociale d’entreprise pour Ciment McInnis (archive) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) confirme avoir été avisé par l'entreprise le 19 juin, ajoutant qu’aucune plainte n’a été reçue à ce jour.

Ciment McInnis affirme également avoir rapidement rencontrés les voisins concernés et offert de fournir des services de nettoyage.

Le comité de suivi environnemental aux faits

Alors que Ciment McInnis avait attendu un mois en 2020 avant d'informer son comité de suivi environnemental que son usine rejetait des poussières inhabituelles, la compagnie a sonné l’alarme rapidement cette fois-ci.

Lors des épisodes de 2020, la pluie laissait des résidus poussiéreux (archive) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le comité a été avisé, par courriel, le soir même des événements. C’est ce que confirme la directrice générale du Conseil régional de l'Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM), l’une des organisations qui y siègent.

Dû à notre insatisfaction dans les épisodes de l’été dernier, on avait convenu ensemble que l’on serait avisés sur le champ, ce qui a été fait. Une citation de :Caroline Duchesne, directrice générale du Conseil régional de l'Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

En 2020, le ministère de l’Environnement était passé en août afin de prélever des échantillons de la substance qui avait été observée dès juin dans le secteur de l’anse McInnis, à l’ouest des installations de la cimenterie; on ignore toujours leur composition exacte à ce jour.

La directrice générale du Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Caroline Duchesne (archive) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Appelée à identifier les particules composant la poussière, Maryse Tremblay avait indiqué par courriel, en août 2020, qu'il s'agissait de ciment ou de clinker , un constituant du ciment.

La santé publique régionale s’était quant à elle faite rassurante, indiquant que ces dépôts ne représentaient pas un danger élevé pour la santé des citoyens.

EVP Environnement Vert Plus continue de réclamer des données

EVP Environnement Vert Plus revendique depuis plusieurs années que Ciment McInnis dévoile en temps réel les données de ses stations d'échantillonnage. Selon Pascal Bergeron, ces nouvelles émanations prouvent la pertinence d’obtenir plus de renseignements quant aux émissions produites par l’usine.

C’est exactement pour ce genre de situation là qu’on demande que les données soient accessibles en continu. On veut savoir la nature des résidus qui […] retombent sur la population et on veut le savoir quand ça arrive , indique M. Bergeron.

Le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron (archive) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le militant espère désormais une action gouvernementale dans ce dossier. Une suspension temporaire du certificat d’autorisation jusqu’à ce qu’on ait des garanties solides que les opérateurs savent ce qu’ils font et que ce genre d’incident ne se reproduira plus, pour nous, ce serait ce qu’il y aurait de plus cohérent dans les circonstances , fait valoir M. Bergeron.

Le porte-parole d’ EVP Environnement Vert Plus mentionne également qu’il souhaite que le MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques mette la compagnie à l’amende de manière assez substantielle pour que ces incidents-là ne se reproduisent plus .

Des vérifications toujours en cours

Par courriel, le conseiller en communication et porte-parole régional du MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques , Daniel Messier, confirme, sans néanmoins préciser le moment où elle a été faite, qu’une inspection a eu lieu dans le secteur de Gascons. Des vérifications sont toujours en cours au ministère , ajoute-t-il.

La Cimenterie McInnis, à Port-Daniel–Gascons (archive) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose