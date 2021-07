La nouvelle Fabuleuse prête pour le 6 juillet

La Fabuleuse histoire d’un Royaume fait place aux Fabuleuses histoires de l’esprit du fjord pour l’été, un concept de quatre saisons dans le désordre qui permet à l’équipe de respecter les mesures sanitaires tout en s’inspirant de l’oeuvre originale. La première aura lieu le 6 juillet.

C'est beaucoup basé sur l'installation des premières familles qui sont venues habiter le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je savais que j'allais tomber sur des affaires assez incroyables. À quelque part tu te dis c'est sûr qu'ils ont vécu des aventures qui n'ont aucun bon sens , lance l’auteur et metteur en scène de la pièce, Jimmy Doucet.

Les spectateurs seront répartis en quatre groupes de 100 personnes. Ils se promèneront d'un tableau à l'autre pour assister aux scènes. Trois d'entre eux seront présentés à l'extérieur.

Chaque comédien est attitré à un tableau, donc il a un seul rôle qu'il va jouer quatre fois dans la même soirée donc devant quatre groupes différents. Avant, avec la Fabuleuse, un comédien pouvait aller jusqu'à 10 ou 12 changements de costumes parce qu'il avait différents personnages à faire , détaille la directrice générale de Diffusion Saguenay, Isabelle Gagnon.

L'une des décors extérieurs du spectacle. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Mais ces changements majeurs ne sonnent pas le glas du spectacle original. La nouvelle présentation est plutôt vue comme une offre complémentaire lorsque la version authentique pourra reprendre l'affiche.

On a fait faire des scènes mobiles qui sont déplaçables et on a un décor qui est complètement démontable et remontable alors ce qu'on peut faire, c'est que par la suite, ce spectacle-là va pouvoir se déplacer , explique l’auteur et metteur en scène des Fabuleuses histoires de l’esprit du fjord, Jimmy Doucet.

Même si l’édition 2021 est bien différente de la fresque historique originale imaginée par Ghislain Bouchard dans les années 1980, l’engouement se fait sentir auprès des touristes. Les billets sont vendus au coût de 48 $ pour les adultes.

80 % de billets vendus en date d'aujourd'hui, c'est des gens de l'extérieur de la région. Seulement 20 % des gens de la région ont déjà réservé, donc moi je les mets au défi parce que d'après moi d'ici quelques semaines, des billets, il n'y en aura peut-être plus pour le mois d'août , souligne Isabelle Gagnon.

L'équipe espère accueillir 10 000 spectateurs pendant la saison estivale.

D'après un reportage de Mireille Chayer