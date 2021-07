Le chanteur canadien The Weeknd en vedette dans une nouvelle série HBO

HBO est en train de développer The Idol, une nouvelle série à laquelle prendra part The Weeknd, alias Abel Tesfaye. En plus de faire partie de la distribution, le chanteur torontois participe également à l’écriture et à la production de la série.

The Idol racontera l’histoire d’une chanteuse pop qui vit une romance avec un mystérieux directeur de boîte de nuit de Los Angeles, qui est aussi à la tête d’une secte secrète.

The Weeknd fait donc partie de l’équipe de scénarisation et de production de la série aux côtés de Reza Fahim et de Sam Levinson, tous les trois étant également derrière l’idée du projet.

Sam Levinson est aussi créateur de la série Euphoria, diffusée sur HBO depuis 2019. Une deuxième saison est à venir.

En plus d’avoir participé au spectacle de la mi-temps du dernier Superbowl en février 2021, The Weeknd a connu un grand succès avec After Hours, son plus récent album.

Le chanteur a aussi déjà été devant la caméra, en interprétant son propre rôle dans le film Uncut Gems en 2019. Il a également coécrit un épisode de la série animée American Dad en 2020, en plus d’y figurer en personnage.

Avec les informations de Variety