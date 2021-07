Québec consent 12 M$ pour maintenir les installations de l'ITAQ à La Pocatière

Le ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a confirmé qu'un peu plus de 12 millions de dollars seront investis pour maintenir ou améliorer les infrastructures de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) à La Pocatière.

Selon le ministre, de nombreux travaux seront effectués et un nouvel édifice pour l'élevage de divers animaux pourrait aussi être construit dans les prochaines années.

On s'entend que nos institutions ont manqué d'amour. Alors, il y a un rattrapage à faire. Les sommes sont là. La volonté est là. Une citation de :André Lamontagne, ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Même si le siège social de l' ITAQInstitut de technologie agroalimentaire du Québec sera situé à Saint-Hyacinthe, la députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx, ne croit pas que le campus de La Pocatière perdra en importance.

C'était l'idée de s'assurer que La Pocatière brille dans cette nouvelle institution. [...] On va s'assurer que pour l'avenir, les 20-30 prochaines années, l'équipe de gestion soit répartie entre les deux campus , a-t-elle soutenu à ce sujet.

L'implantation du siège social à Saint-Hyacinthe plutôt qu’à La Pocatière reste un sujet sensible.

Tant les élus que les producteurs agricoles de la région souhaitent donner une chance au nouveau conseil d’administration.

Je donne la chance au coureur. Puis les investissements qui vont être faits sont essentiels pour l'ITAQ de La Pocatière. On va suivre le cours des choses. Une citation de :Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

Impossible pour le moment de savoir si des changements seront apportés pour la prochaine rentrée scolaire.

L' ITAQ Institut de technologie agroalimentaire du Québec a maintenant une direction

Le ministre Lamontagne était de passage à La Pocatière mercredi matin pour présenter la première équipe de haute direction de l' ITAQInstitut de technologie agroalimentaire du Québec . Cette équipe de 10 personnes nommées par le Conseil des ministres le 23 juin entrera en fonction le 1er juillet.

Elle chapeautera la maison d'enseignement supérieur indépendante formée à la création de l' ITAQInstitut de technologie agroalimentaire du Québec , à l'automne dernier.

Les formations seront offertes dans les deux campus de l'Institut situés à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe et doivent être réorganisées.

Déjà, dans le premier mandat, c'est d'avoir un succès. Première année, on établit les bases. J'ai déjà des demandes de collaboration pour de la recherche, de la valorisation de données , soutient la directrice générale de l' ITAQInstitut de technologie agroalimentaire du Québec , Aisha Issa.

Équipe de haute direction de l' ITAQ Institut de technologie agroalimentaire du Québec Aisha Issa, directrice générale

Monique Lambert, directrice des études de l'Institut

Alain Chalifoux, membre indépendant et président du conseil d'administration

Nassereddine Boumenna, Jocelyn Lavoie, Pierre Rivard, Marie Gosselin, Renée Michaud, Hélène Raymond et Chantal Van Winden, membres indépendants du conseil d'administration

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation indique que le conseil d'administration de l'Institut est complété par deux membres du personnel enseignant, un membre du personnel non enseignant et deux étudiants.

Au cours des prochaines semaines, de nombreuses rencontres sont prévues pour jeter les bases de ce nouvel institut.

D'après les informations de Patrick Bergeron