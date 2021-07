Pas de grève à la traverse entre Matane et la Côte-Nord

Il y aura donc des traversées entre les deux rives du fleuve vendredi et samedi.

Selon un communiqué envoyé par la CSNConfédération des syndicats nationaux , des développements significatifs dans les négociations entourant le renouvellement de la convention collective de ses membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) permettent ce revirement de situation.

Ce sont les employés de trois traverses qui sont représentés par le syndicat, soit celles entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, entre Québec et Lévis et entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola.

Le regroupement de syndicats préfère laisser toute la place à la négociation, en vue d'en arriver à une conclusion rapide et satisfaisante pour les membres .

Cependant, le mandat de grève de cinq jours demeure toujours en vigueur et sera appliqué si les négociations n’avancent pas, affirme le conseiller syndical à la CSNConfédération des syndicats nationaux Daniel Pierre-Roy.

La convention collective des employés des trois traverses est échue depuis le 31 mars 2020. Les différents travailleurs de quais et sur les bateaux souhaitent de meilleures conditions salariales.

En ce qui a trait aux traversées, puisque la grève est annulée, un départ de Matane vers Godbout est prévu pour vendredi à 11 h. Le retour se fera à 17 h.

L’horaire des traversées du samedi 3 juillet demeure inchangé.