Prédire l’effet Stampede, « c’est comme tirer à pile ou face »

À une semaine de l’ouverture du festival, les rues du centre-ville de Calgary n’ont pas encore revêtu leur décor western.

D’ordinaire, les peintures de cowboys et de chevaux ornent le bas de la plupart des gratte-ciels ou des balles de foin accueillent les clients de chaque restaurant, mais cette année, les commerces décorés se comptent sur les doigts de la main.

À fond dans le Stampede ou pas?

L’artiste Valerie Nimchuk n’est pas surprise. Le Stampede est sa période la plus occupée, mais cet été, elle n’a obtenu que le quart de ses contrats habituels pour peindre les vitres de commerces de cowboys et de chevaux.

Valerie Nimchuk peut peindre jusqu'à 40 devantures pour le Stampede, mais cette année, elle n'a que 9 clients. Photo : Valerie Nimchuk/ No limit artistic design

Alors que son agenda se remplit dès le début du mois de juin, la majorité de ses commandes se font cette année à la dernière minute.

Beaucoup d’employés sont encore en télétravail et si les entreprises ont mis à pied du personnel pendant la pandémie, comment justifier une telle dépense , explique-t-elle.

Le gérant du restaurant Barcelona Tavern Jeff Hanna a décidé de décorer son bar pour contribuer au retour de la bonne humeur à Calgary. Les serveuses revêtiront leur chapeau de cowboy et la musique sera résolument country dès le 9 juillet.

Ça a été une année extrêmement difficile pour tout le monde et je pense que Calgary est prête à dire : amusons-nous. Une citation de :Jeff Hanna, Barcelona Tavern

Il est toutefois conscient de prendre un risque en planifiant plus de personnel durant cette période. Prédire combien de personnes seront au centre-ville, c’est comme tirer à pile ou face , souligne-t-il.

Le restaurant Barcelona Tavern sera décoré pour le Stampede dans l'espoir d'attirer des clients. Photo : Radio-Canada / Justin Pennell

Pour l’instant, les passants ne sont pas encore de retour. Le restaurant a quelques réservations pour des fêtes entourant le Stampede, mais elles sont beaucoup moins grosses qu'à l'habitude.

La COVID-19 stresse encore les gens. Ils ne sont pas sûrs encore de vouloir être dans de grands rassemblements publics , résume le gérant.

Fini les grosses fêtes d'entreprises

Cette anxiété prive le secteur touristique de Calgary d’une grosse source de revenus. En marge des manèges et spectacles du Stampede, les grandes entreprises pouvaient organiser des fêtes et des congrès au budget de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Certaines commandites habituelles du Stampede comme Co-op ou TC Énergie ont préféré ne pas s’associer au festival cette année.

Les entreprises ne veulent pas être responsables d’une transmission de la maladie, alors elles passent leur tour cette année , explique l’organisateur événementiel Dave Howard.

Sans fête ni grand rassemblement, Dave Howard a dû s'adapter en créant une scène de spectacles accessible en voiture, le Grey Eagle Drive-in. Photo : Radio-Canada / Justin Pennell

Dave Howard a dû, de son côté, être créatif en proposant des spectacles plus petits, plus diversifiés et plus sécuritaires.

Le Stampede sera moins grandiose, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Une citation de :Dave Howard, The Event Group

Premier festival de grande ampleur après la levée des restrictions sanitaires, l'événement pourrait servir de test pour évaluer le degré de confort des visiteurs, dit-il.

L'espoir de voyages de dernière minute

Les hôteliers espèrent, eux, que les touristes retrouveront vite leur enthousiasme.

Entre les frontières fermées et les congrès annulés, ils savent qu’ils n’atteindront pas les taux d’occupation de 80 à 85 % des autres années.

Le gérant de l’hôtel Sheraton Cavalier Grant Erickson crierait toutefois au succès si son établissement se remplit de moitié.

Tout se met en place à la dernière minute et ce ne sera pas l’exception. Une citation de :Grant Erickson, Sheraton Cavalier

Il croise les doigts que les Albertains et pourquoi pas des Ontariens et des Québécois décident à la dernière minute de passer quelques jours à Calgary.

L’organisation du Stampede s’attend à 90 % d’Albertains au sein du parc et moitié moins de visiteurs quotidiens.