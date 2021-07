Où en sommes-nous avec la vaccination en Mauricie et au Centre-du-Québec?

C'est en décembre dernier que les premiers vaccins contre la COVID-19 ont été administrés à des résidents de la région. Six mois plus tard, environ 70 % de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec a reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19.

Jusqu’à maintenant, les gens âgés de 70 ans et plus sont ceux qui ont la meilleure couverture vaccinale sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). 95 % d’entre eux ont reçu au moins une dose du vaccin.

Les gens âgés de 60 à 69 ans ont aussi bien répondu à la campagne de vaccination avec 91 % d’entre eux qui sont vaccinés.

Groupes d’âge où la vaccination est la moins populaire

Les gens âgés de 18 à 29 ans sont ceux qui ont le moins participé à la campagne de vaccination en Mauricie et au Centre-du-Québec. En date du 28 juin, environ 60 % d’entre eux étaient allés se faire vacciner.

Dans l’ensemble du Québec, ce groupe d’âge est aussi celui où l’on trouve la moins grande proportion de gens vaccinés, soit 67 %.

Quant aux jeunes de 12 à 17 ans, pour qui la vaccination est permise seulement depuis le 25 mai, ils sont vaccinés à 72 % dans la région. La proportion est similaire à l’échelle provinciale, avec un taux de vaccination de 70 %.

Le gouvernement du Québec a procédé par groupes prioritaires pour l’administration du vaccin contre le SRAS-CoV-2. De façon générale, les personnes plus vulnérables et plus âgées ont eu accès au vaccin plus tôt que les plus jeunes.

Une personne sur cinq pleinement vaccinée dans la région

À la fin juin, plus de 390 000 personnes avaient reçu une première dose de vaccin en Mauricie et au Centre-du-Québec.

De ce nombre, près de 120 000 ont reçu la deuxième dose. Cela représente 23 % de la population, soit presque le quart.

Québec a comme objectif que 75 % des Québécois de 12 ans et plus aient reçu deux doses du vaccin d'ici la fin août.