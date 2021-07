Se déconfiner sur l'île de la quarantaine

Pendant plus d'un siècle, Grosse-Île, en aval de Québec sur le fleuve Saint-Laurent, a servi de lieu de quarantaine pour des milliers d'immigrants irlandais qui fuyaient la famine et la misère. Mais pour plus de 5400 d'entre eux, le voyage s'est arrêté à Grosse-Île.

Environ 13 % de la population canadienne a dans son arbre généalogique des ancêtres irlandais dont l'histoire a de quoi piquer la curiosité en cette fin de pandémie.

À partir de 1832, les autorités canadiennes imposent une quarantaine obligatoire aux immigrants irlandais à leur arrivée au pays. La Grosse-Île, située à une trentaine de kilomètres à l'est de Québec, est aménagée pour isoler les nouveaux arrivants et éviter que des épidémies de typhus, de choléra ou de peste se propagent dans les villes.

Le site est maintenant géré par Parcs Canada et il a été transformé en lieu de commémoration. Étrangement, alors que dans les derniers mois les Canadiens se sont bien souvent retrouvés confinés, l'endroit attire son lot de touristes.

Grosse-Île a rapidement été surnommée l'île de la quarantaine. 1847 est l'apogée d'une période très, très noire , raconte Bryan O'Gallagher, le vice-président de la Société de l'héritage irlandais.

Les gens sont forcés d'abandonner leur terre et de se déplacer en bateau, de s'en venir ici en Amérique du Nord pour trouver des terres refuges , poursuit-il.

De mai à octobre 1847, des dizaines de bateaux quittent Liverpool et mettent le cap sur Grosse-Île, la porte d'entrée au Canada des Irlandais qui fuient la famine qui sévit dans leur pays. Le typhus fait des ravages sur les bateaux et la mission de la station de quarantaine est de servir de rempart pour éviter une catastrophe sanitaire nationale au Canada.

L'île a servi de zone tampon pour éviter la propagation des maladies vers la ville. Une citation de :Bryan O'Gallagher vice-président de la Société de l'héritage irlandais

Grosse-Île a servi de zone de quarantaine pour les immigrants pendant 105 ans. Photo : Radio-Canada

Des milliers d'Irlandais n'atteindront jamais le port de Québec, et Grosse-Île deviendra le lieu de leur dernier repos.

On a trois cimetières sur l'île, mais c'est de loin le plus important , indique Gabrielle Martel-Carrier, qui nous fait visiter les installations de quarantaine.

On a 5424 sépultures d'Irlandais qui sont décédés en 1847 dans le cimetière, ici. C'est un concept de fosse commune, tout le monde a sa propre sépulture, mais les cercueils sont empilés les uns sur les autres , précise la guide-interprète de Parcs Canada.

Il était une fois la désinfection

L'île a été désignée lieu historique national. Le mémorial des Irlandais est ouvert aux touristes curieux de prendre le large pour découvrir l'histoire de la station de quarantaine humaine qui a été en fonction pendant 105 ans, soit jusqu'en 1937.

En cette fin de pandémie, certaines notions de la vie en quarantaine s'avèrent d'ailleurs beaucoup plus familières aux visiteurs.

Par exemple, on y trouve une station de désinfection et pas seulement pour les mains. Il y a des clôtures à l'époque qui empêchent les gens d'entrer sur l'île sans passer par le bâtiment de désinfection. Premièrement, les gens doivent déposer des bagages qui vont entrer dans les étuves et monter à la douche pour être désinfectés personnellement , raconte notre guide.

C'est particulier! C'est ce qu'on se disait en s'en venant. Première journée en zone verte et on décide de visiter Grosse-Île. Une citation de :Guy Prégent, visiteur

Guy Prégent et sa famille ont décidé de commencer leurs vacances par un arrêt sur l'île de la quarantaine et ils n'hésitent pas à faire des parallèles avec leur vie des 18 derniers mois.

On voit qu'ici, il y avait des mesures pas mal plus sévères pour les gens qui ne respectaient pas les règles , observe son fils, Étienne.

Il y avait trois canons pointés sur le fleuve pour les bateaux qui refusaient de s'arrêter pour la quarantaine , poursuit-il. Précisons que les canons n'ont jamais été utilisés, leur présence était plutôt dissuasive.

Plus de 5400 Irlandais sont enterrés dans les cimetières de Grosse-Île. Photo : Radio-Canada

On ne guérit pas sur l'île; au mieux, les soins prodigués par le personnel médical permettent de soulager certains malades. On se trouve chanceux quand on regarde le peu de connaissances médicales qu'ils avaient pour faire face à l'épidémie , dit Louise Boursier.

Nous, on a eu le vaccin rapidement, quand qu'on pense à ces gens-là qui n’en avaient pas , fait remarquer la mère de famille.

Finalement, le site, surplombé par une immense croix celtique érigée à la mémoire des Irlandais morts sur l'île, prête à la réflexion. Ça nous rappelle aussi qu'on est tous des enfants, des descendants d'immigrés , résume Guy Prégent avant de quitter Grosse-Île.

Ce devoir de mémoire n'a pas échappé à la communauté irlandaise pendant la pandémie de COVID-19. La grande famine, qui a forcé leurs ancêtres à trouver refuge au Canada, a des échos jusqu'à aujourd'hui.

Notre communauté a été marquée par la question de l'insécurité alimentaire, qui a soudainement jailli au début de la pandémie alors que les banques alimentaires ont été fortement sollicitées , explique Bryan O'Gallagher.