Écouter le silence de la pandémie pour mieux retrouver la musique

À l’école de musique de Lunenburg, Gavin Fraser peut enfin caresser à nouveau les touches d’un piano.

Pour lui, la fermeture de l’école en mai et en juin l’a privé de sa principale source d’inspiration : les autres.

La relation entre le compositeur et les performers et tout ça, c’est mettre la musique en vie , explique-t-il.

Gavin Fraser compose en ce moment une oeuvre pour piano et violon qui sera jouée publiquement pour la première fois au Festival de musique classique de Toronto, le 1er août.

Gavin Fraser compose une pièce en vue du Festival de musique classique de Toronto. Photo : Radio-Canada

Sa musique est inspirée du confinement.

Il y avait je ne sais pas combien de changements de tempo dans la pièce, mais ça change chaque fois. C’est très lent et là c’est très vite et là c’est très lent. C’est un peu comme ça que moi, je trouvais la perception du temps pendant la pandémie , raconte le musicien.

Gavin Fraser a beaucoup marché dans les rues de Lunenburg, un village portuaire classé au Patrimoine mondial de l’ UNESCOOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture , un endroit idéal pour écouter le silence.

Gavin Fraser s'est inspiré du silence dans sa communauté pendant le confinement pour créer des pièces musicales. Photo : Radio-Canada

La pièce que j’ai composée pour le pianiste [...] s’est inspirée du son des ailes des papillons, et ça, c’est une idée que j’ai eue en confinement. Tu vois les papillons et tout ça, et là, j’ai fait de la recherche sur le son de milliards de papillons. Ça sonne comme do. C'est pas mal incroyable , s’exclame-t-il.

Une solitude parfois lourde

Gavin Fraser a passé des heures à composer. Pourtant, rester seul n'est pas sa préférence.

La solitude n'est pas la préférence du compositeur Gavin Fraser. Photo : Radio-Canada

Tu es dans la chambre à tout temps en train de te dire, "Okay, qu’est-ce que je vais faire avec la musique, là?" Et il y a moins de personnes à qui parler, à partager votre musique avec.

Gavin Fraser prépare maintenant une sérénade qui sera jouée sur les quais de Lunenburg au mois de juillet et un opéra pour la rentrée scolaire en septembre.

Les deux œuvres post-pandémie seront jouées pour la première fois en public.

D’après un reportage d’Adrien Blanc