Un été pour rattraper le temps perdu

Les restrictions imposées à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick, autour de la baie des Chaleurs, ont été difficiles pour plusieurs familles.

C’est le cas de celle d’Alain Boudreau. Installé à Campbellton, il est resté longtemps séparé de ses filles et de ses petits-enfants qui habitent à quelques kilomètres de distance, en Gaspésie, d’où il est originaire.

Récemment, il a enfin pu renouer avec ses petits-enfants gaspésiens. Comblé, il a reçu chez lui toute sa famille élargie.

Pour leur première réunion depuis des mois, les membres de la famille Boudreau ont immortalisé le moment. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Du face-à-face, on n’en a pas eu vraiment beaucoup depuis un an et demi. Donc, des câlins et tout ça, c’est un manque. C'est un manque flagrant par rapport à une famille. C’est ce qu’on recherche , souligne-t-il, ému.

Les restrictions imposées depuis octobre dernier ont limité les contacts entre ce grand-père et ses huit petits-enfants, dont la majorité habite au Québec.

Ce sont des enfants auxquels je donnais beaucoup de temps parce que je suis à la retraite depuis trois ans. Donc, pour eux autres, je faisais partie de leur quotidien, de leur vie. On m’a enlevé ça du jour au lendemain , déplore-t-il.

Ç'a été déchirant. Il n’y a pas de mots pour dire les souffrances que j’ai eues intérieures par rapport à ça. Une citation de :Alain Boudreau

Retrouver « pépère »

Le plus jeune des enfants avait 5 mois quand les restrictions sont entrées en vigueur. Sa mère, Julie Boudreau, est soulagée de voir que l’enfant n’a pas eu de craintes en voyant son grand-père.

Julie Boudreau, fille d'Alain Boudreau, habite à New Richmond au Québec. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Je suis heureuse que le lien s’est créé rapidement. Il a même appris à dire pépère au courant de la fin de semaine! , se réjouit-elle.

Julie aussi s’est ennuyée des contacts directs avec son père. Il avait l’habitude d’être très présent pour ses trois fils, ce qui lui donnait régulièrement un répit apprécié.

J’entrevois déjà de petits moments de vacances privilégiés avec chacun de mes garçons. Ils vont pouvoir venir passer quelques jours avec pépère , espère Julie Boudreau.

Il n’y a pas qu’Alain Boudreau qui aime une plus grande liberté pour voir sa famille.

Marie-Marthe Landry Boudreau, la mère d'Alain, habite à Pointe-à-la-Croix au Québec Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L’arrière-grand-mère des enfants, Marie-Marthe Landry-Boudreau, est bien heureuse de retourner au Nouveau-Brunswick comme bon lui semble.

Les enfants... J’ai trouvé ça dur , raconte Mme Landry-Boudreau.

D'après un reportage de Serge Bouchard