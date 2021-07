Les festivals sont de retour!

Pourquoi on y est allé alors?

Parce que même si ce n’était pas comme avant, tout le monde était heureux de retrouver l'événement.

Cette année, le Festival de la chanson de Tadoussac se déroule exceptionnellement sur une dizaine de jours au lieu d’une seule fin de semaine. Il y a seulement trois scènes et moins de spectateurs peuvent assister à chaque prestation. Par exemple, les spectacles présentés à l’église pouvaient normalement accueillir 600 personnes. En 2021, 160 festivaliers seulement peuvent prendre place devant la scène.

L’appel de la chaise

À l’intérieur, chaque spectateur doit s’installer dans sa bulle sur une chaise soigneusement placée. Pendant la prestation, il est possible de se lever et de danser, mais tout en restant devant notre siège. Peu de gens se seront toutefois prévalus de ce droit. La musique rock et les rythmes africains ne suffisent visiblement pas toujours à faire lever l’ensemble de l’assemblée!

Pourtant, les artistes ne semblaient pas dérangés par la situation. Les cinq prestations vues — Les Trois accords, Elage Diouf, Natasha Kanapé, Mara Tremblay et É.T.É — avaient quelque chose en commun : elles n'étaient clairement pas sur le pilote automatique. Chaque fois, la rencontre entre artiste et public avait quelque chose d'électrique, d’émouvant même, par moment. C’était comme retrouver un vieil ami qu’on n’a pas vu depuis longtemps. On pouvait sentir le plaisir d’être sur scène autant que le plaisir d’être dans la salle.

Elage Diouf était en prestation au Festival de la chanson de Tadoussac. Photo : Festival de la chanson de Tadoussac / Cloé Gagné

Le bonheur se lisait sur le visage des spectateurs qui tapaient des mains. Il ne faut pas sous-estimer le puissant bénéfice de chanter à tue-tête une chanson qu’on connaît par cœur. Même assis. Même avec distanciation physique.

Le contexte d'un spectacle de festival reste unique. Plusieurs aspects de ces performances avaient manqué à bien des gens. Même le gars qui parle directement au chanteur ou la fille qui crie à des moments inappropriés? Peut-être pas…

En mode posé

Pour plusieurs, la pandémie a été un moment de prendre une pause et de ralentir. Un festival en mode pandémie, c’est un peu la même chose. Les laissez-passer ou passeports donnant droit à plusieurs spectacles ont disparu cette année, pour la majorité des festivals. C’est aussi le cas pour celui de Tadoussac.

Avec les passeports, l’horaire d’un festivalier pouvait rapidement devenir très chargé, gonflé par le fameux FOMO (Fear of Missing Out ou la peur de rater quelque chose). Cette peur n’a plus sa place. On s’arrête plutôt que d’être de passage. Le festivalier doit arriver à l’heure et quitte rarement le spectacle avant la fin.

Est-ce pour ces raisons que la connexion se fait si bien entre les artistes et le public? On dirait bien. Tout le monde peut savourer le moment. Parce qu’on en a été privé pendant plusieurs mois. Aussi, parce qu’on vit le moment présent.

L’ambiance festive qui régnait au village entre les prestations était moins grande. Avec un achalandage diminué d’environ 60 % en comparaison avec 2019, ce n’est toutefois pas surprenant que le dynamisme hors salle en prenne un coup.

La saison des festivals est officiellement lancée partout au Québec. Le Festival de la chanson de Tadoussac se poursuit jusqu’au 4 juillet.