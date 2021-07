Les soins intensifs de l'hôpital de Matane fermés pour l'été

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent explique que près de la moitié des 28 employés réguliers des services d'urgence et des soins intensifs seront absents cet été, que ce soit pour des vacances, des congés de maladie, des congés de maternité ou tout simplement parce que des postes sont vacants.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux assure avoir étudié toutes les avenues possibles avant de décider de fermer les lits de soins intensifs pour concentrer les ressources infirmières du côté de l'urgence de l'hôpital de Matane.

La conclusion, c'est que si on voulait être en mesure d'ouvrir l'urgence de Matane et d'avoir une pleine capacité à l'urgence, il fallait faire le choix de fermer temporairement les soins intensifs. Une citation de :Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent

C'était ce qui nous apparaissait, d'un point de vue clinique, le plus prioritaire pour les patients qui auraient pu avoir des accidents, des crises de cœur, toute condition urgente , explique le président-directeur général adjoint du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho.

Les patients qui nécessiteront un séjour aux soins intensifs seront transférés vers les hôpitaux de Rimouski ou d'Amqui.

Une situation prévisible

Le Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent reproche au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de ne pas avoir agi plus tôt pour trouver une solution.

Les vacances estivales, c'est quelque chose qui revient à chaque année. La dernière année a été extrêmement difficile en lien avec la pandémie, les problématiques ont commencé à surgir au niveau de l'installation de Matane dès le début de la pandémie et se sont accentuées, donc c'était prévisible , souligne la présidente du syndicat, Cindie Soucy.

Oui, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dit qu'il a réfléchi à toutes les solutions, mais peut-être qu'il a réfléchi trop tard, alors qu'il aurait fallu déjà y penser il y a quatre, cinq, peut-être six mois, pour garder nos soins intensifs ouverts. Une citation de :Cindie Soucy, présidente du Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent

Avant même la pandémie, ça fait longtemps qu'on décrie que les professionnels en soins sont en très grande surcharge de travail, qu'il y a beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Les réflexions, on aurait peut-être dû les avoir il y a beaucoup plus longtemps plutôt que d'avoir une annonce comme ça en tout début de saison estivale , fait valoir Mme Soucy.

Le pdg adjoint au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dr Jean-Christophe Carvalho, admet que la situation est particulièrement fragile à l'hôpital de Matane (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

M. Carvalho admet que la situation est un peu plus fragile du côté de l'hôpital de Matane dans la dernière année .

Il y a beaucoup de facteurs, il y a la pandémie avec toutes les conséquences que ça a pu avoir, mais il y avait déjà une pénurie de main-d'œuvre , ajoute-t-il.

De son côté, le député de Matane–Matapédia, dit constater que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent tente activement de recruter du personnel, mais il se demande ce qui explique réellement la pénurie dans la région.

Il ne suffit pas d'ouvrir des postes, il faut que les gens aient envie d'y aller et s'il y a un problème interne qui n'a peut-être rien à voir avec notre région, j'aimerais le découvrir pour qu'on puisse le corriger. Une citation de :Pascal Bérubé, député de Matane–Matapédia

Comment on réussit à combler les postes? Quels sont les obstacles? Est-ce que c'est que les gens ne veulent pas venir dans notre région ou est-ce qu'il y a une dynamique interne qui contribue à rendre moins attrayant le travail quotidien? Si c'est un des enjeux, je veux le savoir pour qu'on puisse le régler , avance M. Bérubé.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie, Andrew Turcotte, prévoit rassembler le Comité vigilence santé pour tenter de trouver des solutions aux problèmes de ruptures de services dans la région.

Ça s’en vient très difficile au niveau de l’hôpital de Matane et on aimerait bien ça conserver nos services le plus longtemps possible , explique M. Turcotte. C’est sûr que ce n’est pas évident pour eux avec tout ce qui est du côté de la main-d’œuvre. Mais il y a une chose qui m’inquiète beaucoup, c’est qu’en ayant plus de soins intensifs à Matane, j’espère qu’on n’aura pas de perte de vie ou des complications dues à certains transferts.

Avec les informations de Jean-François Deschênes