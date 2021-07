350 000 $ pour deux projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean et le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD) bénéficieront d’un montant de 350 000 $ grâce à l’appel de projet du Fonds d’initiatives nordiques du gouvernement provincial.

Au total, le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean recevra 250 000 $ afin de bonifier son offre écotouristique. Plusieurs nouvelles activités seront mises en place, comme un sentier pédestre de 25 kilomètres de part et d'autre de la rivière Mistassini et quatre passerelles piétonnes.

De son côté, le CREDDConseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean recevra 100 000 $ pour les gestionnaires de sites isolés. L’organisme souhaite ainsi optimiser les installations énergétiques de ces sites et réduire leur impact environnemental.

Le nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui s’étend au-delà du 49e parallèle, fait partie du territoire nordique du Québec et ses promoteurs participent activement au développement durable de la région, indique la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, par voie de communiqué. C’est avec fierté que je salue avec mes collègues Nancy Guillemette, Éric Girard et François Tremblay, les initiatives soutenues aujourd’hui qui contribueront au dynamisme du territoire nordique et donc à celui de tout le Québec.

Au total, 34 initiatives provenant du territoire québécois s’étendant au nord du 49e parallèle ont été choisies dans le cadre de l’appel de projet du Fonds d’initiatives nordiques.