De nombreux festivals et événement en présentiel cet été en Atlantique

Si l’année 2020 a vu la grande majorité des événements et festivals annulés, l’été qui s’amorce s'annonce bien différent. Plusieurs organisateurs ont fait des pieds et des mains pour présenter une programmation variée, tout en jonglant avec les mesures sanitaires respectives des provinces atlantiques.

Notez que l’évolution de la pandémie pourrait modifier la tenue de certains événements. Il est important de suivre les règles des autorités de santé publique de chaque province et de consulter les sites web des événements avant de planifier vos déplacements.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Au coeur de l’Acadie, à Cap-Pelé - du 4 juillet au 29 août

Le village de Cap-Pelé accueillera une série de spectacles tous les dimanches à 18 h 30 au parc Tidiche. Les artistes invités sont Paul Dubé, Tina Gautreau, Terry Melanson, le groupe Flashback, Hubert Gallant & Countryside, Daniel et Carole Ouellette, Pierre et J. F. et Wayne et Jean-Eudes. Une programmation précise sera annoncée pour le 15 août.

Pour plus d’informations, visitez le site web du village de Cap-Pelé  (Nouvelle fenêtre) .

Festival du homard à Shediac - du 9 au 11 juillet

Le homard géant de Shediac Photo : The Canadian Press / JONATHAN HAYWARD

Le Festival du homard présentera des spectacles du groupe Big Bad Party Band, de Tina Gautreau, du groupe Three Bob Night, de Cayouche, du groupe Tradition, de Hert et Rhéal LeBlanc, de Scott et Gerald Delhunty et du groupe Moyenne Rig. Il sera possible pour le public d’acheter des espaces pour huit personnes qui formeront en quelque sorte des bulles. Des boîtes gourmandes et des sacs-surprises pour les enfants seront aussi distribués.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Festival du homard de Shediac  (Nouvelle fenêtre) .

Les soirs d’été du Grenier musique - du 15 juillet au 16 septembre

L’agence de représentation d’artistes Le grenier musique, de Moncton, présente une série de spectacles intimes cet été. Les artistes seront sur scène dans la cour arrière de l’agence au 37, rue Portledge. Selon la directrice de l’agence, Carol Doucet, c’est une occasion de jouer pour les artistes puisque le rythme des spectacles estivaux n’a pas encore complètement repris son cours normal cet été. Les artistes suivants seront en spectacle : Chloé Breault, Matt Boudreau, Émilie Landry, Daniel Léger, Dans l’shed, Caroline Savoie, Joey Robin Haché, Marc à Paul à Jos, Simon Daniel et Maggie Savoie

Pour plus d’informations, visitez le site web du Grenier musique  (Nouvelle fenêtre) .

Le Gala de la chanson de Caraquet - 10 juillet

Jalapeño Papa sur scène au Gala de la chanson de Caraquet le 8 août 2019 Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le Gala de la chanson de Caraquet aura lieu en personne, mais il sera aussi possible d’acheter des billets pour voir le spectacle de façon virtuelle puisque le nombre de places au Carrefour de la mer sera limité. En plus des finalistes, Katrine Noël et le gagnant de 2019, Jalapeño Papa, offriront une prestation.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Gala de la chanson de Caraquet  (Nouvelle fenêtre) .

Festival de musique de chambre de Lac-Baker - du 4 au 8 août

Le tout nouveau Festival de musique de chambre de Lac-Baker est voué à la création et à la diffusion de concerts de musique de chambre, afin de les rendre plus accessibles, le tout dans un cadre intime. Selon son instigatrice, la musicienne Sarah Harrigan, c’est l’occasion de transformer la région en une oasis de culture unique . La programmation sera annoncée prochainement.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Festival de musique de chambre du Lac-Baker  (Nouvelle fenêtre) .

Festival acadien de Caraquet - du 8 au 15 août

Le Tintamarre traditionnel n'est pas annulé cette année, mais son format reste à déterminer par les organisateurs du festival. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

L’an dernier, le festival était l’un des rares ayant présenté quelques spectacles en plein air. Sa programmation cette année sera plus riche et mettra en vedette 40 artistes et groupes, dont la moitié viennent de la Péninsule acadienne. Un spectacle de la fête nationale des Acadiens est en préparation, mais il va dépendre de la levée ou non des restrictions sanitaires. Le cas échéant, les groupes Salesbarbes et Bois-Joli feront danser le public le 13 août.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Festival acadien de Caraquet  (Nouvelle fenêtre) .

Festival Blues de la Baie - du 12 au 14 août

Le Festival de blues de Petit-Rocher revient en 2021 avec une formule révisée. Il sera présenté plus tard que d’habitude pour accompagner des célébrations de la fête de l'Acadie. Les spectacles seront présentés à la salle multifonctionnelle Denis-Richard et au Chapiteau R. H Frenette. Jean-Marc Couture, les Dugas Bros, Les Gars du Nord, Moyenne Rig, Dave Puhacz, S. G. and The Tone Kings, Carson Downy et le John Boulay Blues Quartet seront les artistes invités.

Pour plus d’informations, visitez le site web du festival Blues de la Baie  (Nouvelle fenêtre) .

Le gros show l’Acadie en fête de Shediac - 14 août

Shediac a été l’une des premières municipalités à annoncer un spectacle d’envergure pour la fête de l'Acadie. Les groupes Réveil, Salebarbes, 1755 et Bois Joli sont attendus sur le site de l’aréna. Les organisateurs expliquent avoir travaillé longtemps pour trouver un concept qui pourrait satisfaire les règles de la santé publique. Il sera possible pour les gens d’acheter des billets pour des bulles de huit personnes qui seront placées dans des espaces clôturés pour permettre la distanciation sociale.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Gros show l’Acadie en Fête  (Nouvelle fenêtre) .

Voir Miscou et mourir - septembre et octobre

Les rendez-vous au phare de Miscou de Sandra Lecouteur n’auront pas lieu comme d’habitude cet été, mais plutôt cet automne. La programmation reste à dévoiler, mais la musicienne a annoncé qu’elle accueillera les Hay Babies le 10 août, un prélude aux spectacles automnaux. Ce spectacle aura cependant lieu non pas au phare, mais à l’Église Sainte-Cécile de Petite-Rivière de l’Île.

Pour plus d’informations, visitez le site web de Voir Miscou et mourir  (Nouvelle fenêtre) .

Harvest Music Festival - du 14 au 19 septembre

Le Festival de musique Harvest, à Fredericton, fête son trentième anniversaire cette année. Cette célébration devait avoir lieu l’année dernière, mais elle a été reportée en raison de la COVID-19. Les festivaliers pourront voir en spectacle Jason Isbell and the 400 Unit, The Revivalists John Hiatt and the Jerry Douglas Band et même le Jenn Russell Big Band, mettant en vedette nulle autre que Jennifer Russell, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. Les billets et les laissez-passer seront disponibles sur TicketPro dès le 16 juillet à 11 h.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Harvest Musical Festival  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

NOUVELLE-ÉCOSSE

Halifax Busker Festival - du 31 juillet au 2 août

Les artistes de rue seront de retour en 2021 à Halifax dans une formule un peu différente. Un spectacle intitulé Music and Magic sera présenté sur une scène aménagée sur le front de mer et mettra en vedette des musiciens locaux et des magiciens. Cependant, la présentation de spectacles de rue, où les spectateurs encerclent un artiste, ne sera pas possible.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Halifax Busker Festival (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .

Festival acadien de Clare - du 31 juillet au 7 août

Arthur Comeau et Daniel Leblanc, lors d'un spectacle Photo : Claude Dufresne

Le Festival acadien présentera une formule hybride avec quelques événements en ligne et d’autres en personne qui seront présentés sous un chapiteau. Il y aura une soirée de danse, une soirée d’humour et une autre consacrée à la dégustation de vins. Un spectacle sera aussi présenté pendant trois soirs et mettra en vedette P’tit Belliveau, Arthur Comeau, Vickie Deveau, Michael Saulnier et le duo Charles et Monique. Le 15 août, un spectacle au volant sera organisé avec le groupe Radiaters.

Pour plus de détails, visitez le site web du Festival acadien de Clare  (Nouvelle fenêtre) .

Lunenburg Folk Harbour Festival - du 6 au 8 août

Ce festival de musique aura lieu en présentiel, mais à plus petite échelle que d’habitude. Le mini-festival propose trois jours de musique avec des artistes de l’Atlantique, dont Old Man Luedecke, Lennie Gallant, Kellie Loder et les groupes Barn Bhreagh, Yarmouth Shantymen, Beòlach et Saltwater Songs. Les spectacles présentés en après-midi sont gratuits.

Pour plus d’informations, visitez le site web du festival Lunenburg Folk Harbour  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Nova Scotia Summer Fest - du 20 au 22 août

À Antigonish, les visiteurs pourront voir plusieurs spectacles pendant ce festival voué à l’écotourisme. Tous les profits de l’événement serviront à aider des jeunes à participer à des camps d’été musicaux. Une douzaine d’artistes sont attendus, dont le groupe The Trews, le groupe Neon Dreams, Jimmy Rankin, Ryan Cook et Anna Ludlow.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Nova Scotia Summer Fest (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Festival de Charlottetown - Tout l’été

Le spectacle Old Stock: A Refugee Love Story est une comédie musicale inspirée d'une histoire vraie mettant en vedette Ben Caplan. Photo : Centre des arts de la Confédération

Le Centre des arts de la Confédération présentera de nombreux spectacles en salle du 3 juin au 4 septembre. Même si le célèbre spectacle Anne aux pignons verts ne sera pas offert, les organisateurs proposent d’autres œuvres originales inspirées d’histoires de l’Atlantique. Le festival présentera la pièce Between Breath, de Robert Chafe, le spectacle musical Dear Rita, inspiré de l’histoire de Rita MacNeil, et une comédie musicale intitulée Old Stock: A Refugee Love Story.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Centre des arts de la Confédération  (Nouvelle fenêtre) .

Festival Indian River - Tout l’été

Le festival, qui présente des spectacles à l’église historique St. Mary’s présente plusieurs concerts de musique classique cet été. Le premier mettra en vedette Liam Corcoran le vendredi 9 juillet. L’événement offre aussi une soirée consacrée aux auteurs-compositeurs-interprètes et accueillera le 23 juillet Emmet MacLellan, Logan Richard et Meaghan Blanchard.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Festival d’Indian River (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .

Festival Rollo Bay Fiddle - du 16 au 18 juillet

Sortez vos violons pour le Festival de Rollo Bay. Dans une formule écourtée, le festival misera sur une réunion d’artistes des trois comtés de la province. La soirée du 16 juillet sera consacrée à des artistes du comté de Kings, celle du 17 juillet à ceux du comté de Prince et les artistes du comté de Queens sont conviés le 18 juillet.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Festival Rollo Bay Fiddle (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .

Festival de la Route 11 - du 28 juillet au 1er août

Le groupe Vishtèn : Emmanuelle LeBlanc, Pascal Miousse et Pastelle LeBlanc Photo : Radio-Canada

Le tout nouveau festival folklorique se tiendra à Mont-Carmel du 28 juillet au 1er août et a pour objectif de célébrer le meilleur des arts et de la culture culinaire de cette région insulaire. Plusieurs artistes acadiens participent à cet événement complètement bilingue, dont Lennie Gallant et le groupe Vishten.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Festival de la Route 11  (Nouvelle fenêtre) .

Le festival acadien et l’exposition agricole de la région Évangéline - du 1er au 5 septembre

L’événement annuel propose un week-end rempli d’activités pour toute la famille célébrant le patrimoine agricole de l’île et la culture acadienne. Les activités seront un peu moins nombreuses qu’en temps normal. La programmation reste à être dévoilée, mais la majorité des activités auront lieu au Centre récréatif Évangéline.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Festival acadien et de l’Exposition agricole  (Nouvelle fenêtre) .

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Festival folklorique de Terre-Neuve-et-Labrador - du 9 au 11 juillet

Le 45e festival offrira trois spectacles en juillet qui auront lieu au First Light Center for Performance and Creativity, à Saint-Jean. Le premier spectacle met en vedette Matthew Byrne et Wape’k Muin. Samedi, ce sera au tour de Nico Paulo et du duo Ana & Eric. Finalement, le groupe Rube & Rake and the Dandelion Few clôturera l’événement.

Pour plus d’informations, visitez le site web du Festival folklorique de Terre-Neuve-et-Labrador  (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

La Biennale de Bonavista - du 14 août au 12 septembre

La murale de Pi'tawe'k de Jordan Bennett, à Bonavista, s'inspire des cultures micmacque et béothuk. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

L’événement biennal consacré aux arts visuels contemporains réunira des artistes terre-neuviens, autochtones, canadiens et internationaux. Leurs oeuvres seront accessibles dans des lieux intérieurs et extérieurs un peu partout dans la péninsule de Bonavista. Les deux commissaires de l’événement en 2021 sont Patricia Grattan et Matthew Hills. La peintre et graveuse Jessica Winters a été nommée pour coordonner l’exposition spéciale Régénération | Piguttaugiallavalliajuk | Ussanitauten : Sept photographes du Labrador nordique.

Pour plus d’informations, visitez le site web de la Biennale de Bonavista  (Nouvelle fenêtre) .

Régates royales de Saint-Jean - date à déterminer

Les rameurs ont repris l’entraînement à Saint-Jean, mais on ignore encore quand auront lieu les fameuses régates. Cependant les organisateurs sont persuadés de pouvoir présenter l’événement. Les détails seront communiqués au cours de l’été.

Pour plus d’informations, visitez le site web de Régates royales de Saint-Jean  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).