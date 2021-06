C.-B. : Lytton bat le record national de chaleur pour une 3e journée consécutive

Pour la troisième journée consécutive , le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a battu le record de la température la plus élevée au Canada. À 16 h 20, Environnement Canada y a enregistré 49,5 °C et prévient que le mercure pourrait continuer de monter.

La vague de chaleur qui affecte actuellement la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest continue de produire de nouveaux records de températures les plus élevées. Mardi, un total de 43 records de tous les temps et de 59 records du jour ont été brisés dans la province.

Avant cette semaine, la température la plus élevée jamais enregistrée au Canada était de 45 °C, rapportée en Saskatchewan en 1937.

Mardi seulement, sept villes et municipalités en Colombie-Britannique, incluant Lytton, ont atteint, voire fracassé ce record. À Cache Creek, il a fait 47,4 °C, à Kamloops il a fait 47,3 °C, à Lillooet 46,7 °C, à Kelowna 45,2 °C et à Grand Forks ainsi qu’à Osoyoos il a fait 45 °C.

La quasi-totalité des régions de la province fait toujours l’objet d’une alerte météo d’Environnement Canada. Une alerte qui pourrait être en vigueur jusqu’à la fin de la semaine.

La durée de cette canicule est inquiétante, car il y a peu de répit de la chaleur la nuit en raison des températures nocturnes élevées. Cette vague de chaleur record fera augmenter le risque de maladies liées à la chaleur , indique d'ailleurs l’agence gouvernementale.

Environnement Canada rappelle l’importance de s’hydrater et d’éviter une exposition prolongée au soleil durant cette période caniculaire.

Avec des informations de Eva Uguen-Csenge et Bethany Lindsay