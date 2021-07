On est rendus à 74 ménages qui sont encore à la recherche de solutions, et seulement 13 qui, le premier juillet, n’en auront pas du tout [de logement], donc ça baisse , explique Thomas Roux, conseiller en relations publiques de la Ville de Drummondville.

Les organismes communautaires de la Ville sont quotidiennement témoins de ces difficultés de se loger.

Que ce soit quelqu’un qui travaille à temps partiel, ou même à temps plein au salaire minimum, ou qui ont leur chèque d’aide sociale, ils ne sont pas évidents à trouver, les appartements qui sont décents , déplore Rachel Bissonnette, directrice de la Fondation de la Tablée populaire.

Le chiffre de 70 est probablement plus gros en réalité. Encore ce matin, mes collègues me parlaient des familles qu’ils aident au budget, qui sont prises là-dedans. On en voit beaucoup, les loyers sont élevés.

Une citation de :Hélène Parent, intervenante au Carrefour d’entraide Drummond