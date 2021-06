Berri et Ontario, une intersection jugée dangereuse pour les cyclistes à Montréal

Des résidents de l’arrondissement Ville-Marie militent pour que l’intersection des rues Berri et Ontario devienne plus sécuritaire pour les cyclistes. Depuis 10 ans, 35 accidents avec blessés impliquant des vélos y ont été dénombrés par le Service de police de la Ville de Montréal, sans compter tous ceux qui n'ont pas nécessité l'intervention des policiers.

Le plus récent accident, une collision entre deux cyclistes survenue le 7 juin, a fait un mort. L’homme de 62 ans a succombé à des blessures à la tête le 23 juin à l’hôpital.

Une enquête du coroner aura d’ailleurs lieu pour éclaircir les circonstances de l’accident.

Même s'il s'agit là d'un premier accident mortel, d'autres cyclistes ont déjà été gravement blessés sur cette piste cyclable située à la fin d'une descente abrupte.

Des améliorations prévues, mais pas pour tout de suite

La Ville de Montréal soutient que des améliorations ont été apportées à l'intersection au fil des ans et que d'autres pourraient suivre, puisque la rue Berri est identifiée comme un possible axe du Réseau express vélo, un projet de voie cyclable de 17 axes accessibles 12 mois par année réparti sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal.

Or, ce projet ne pourra voir le jour qu'après d'importants travaux à la station de métro Berri-UQAM. Ces travaux, qui visent à refaire l'étanchéité de la station, nécessitent l’excavation de la rue Berri et du boulevard de Maisonneuve, et sont prévus jusqu’en 2025.

D'ici là, l'Association pour la mobilité active de Ville-Marie propose entre autres à la Ville de transformer la piste cyclable bidirectionnelle en une piste unidirectionnelle.

Ce serait beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde. À la fois pour les vélos, pour qu’on puisse faire des dépassements, à la fois pour qu’aux intersections, les automobilistes sachent dans quel sens les vélos vont se déplacer , explique Simon Paquette, l’un des membres de l’association.

M. Paquette pense également que les 320 000 passages cyclistes par année à cette intersection appellent l’installation de feux de circulation destinés aux cyclistes.

Il suggère aussi que des espaces réservés aux cyclistes soient aménagés au carrefour, entre la ligne d'arrêt des véhicules et le passage pour piétons.

Les élus municipaux « préoccupés »

Interrogée à ce sujet au micro de l’émission 15-18, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme que les élus municipaux sont préoccupés par la sécurité de l’intersection.

On regarde ça de près. On aimerait trouver une solution rapide avant quelque chose de plus permanent , dit-elle.

Mme Plante fait référence à une idée lancée par le projet de Programme particulier d’urbanisme des Faubourgs, qui pourrait provoquer la grogne des automobilistes montréalais.

Entre autres choses, il faudrait que ce soit à sens unique sur Ontario. Mais vous comprendriez bien que ça prend un accompagnement pour prendre une décision pareille, parce que ça vient bouleverser les habitudes , dit-elle.

Avec les informations de René Saint-Louis