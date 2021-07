La vallée de la Bow souligne l’ouverture officielle du centre d’opérations et de formation de Roam Transit et dévoile ses trois premiers autobus électriques à Banff.

Le nouveau centre est un grand pas en avant pour la vallée de la Bow afin de se rapprocher de l’objectif zéro émission, affirme le ministre des Transports Ric McIver.

Le nouveau bâtiment d’une valeur de 8,5 millions de dollars comprend de nouveaux bureaux administratifs, un espace d’entreposage intérieur pour 32 autobus, une aire de lavage écologique, des stations de recharges ainsi que des simulateurs à la fine pointe de la technologie capable de reproduire les routes de la vallée de la Bow pour les formations.

Le centre est équipé d’un simulateur à la fine pointe de la technologie capable de reproduire les routes de la vallée de la Bow. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Selon Martin Bean, directeur général de la commission des services de transport régionaux de la vallée de la Bow, l’entreposage intérieur permettra de prolonger la durée de vie de la flotte.

En plus de la flotte originale de la commission de transport, le centre abritera les trois nouveaux autobus électriques. Ces derniers transporteront les voyageurs vers des destinations populaires comme la gondole de Banff, les chutes Bow, l’hôtel Springs et les terrains de camping de Tunnel Mountain.

Selon M. McIver, les autobus aideront à réduire la congestion routière à Banff et ses environs. Les campeurs pourront laisser leur voiture, sauter dans le bus et arriver directement au centre-ville , affirme-t-il.

Il souligne que les autobus sont 30 fois moins chers à opérer et plus silencieux que les autobus à diesel.

De plus, ils pourront être entreposés à l’intérieur, seront plus fiables et mieux adaptés à l'hiver. Il sera plus facile de les démarrer le matin , indique Ric McIver, ministre des Transports et chef parlementaire adjoint.

Les gens qui habitent ou visitent Banff partagent tous un amour pour la nature et un désir inné de contribuer à la protection de l’environnement. C’est pourquoi je pense que les gens seront très fiers de notre travail visant à rendre le transport en commun encore plus pratique que la voiture tout en éliminant les émissions de gaz à effet de serre. Une citation de :Karen Sorensen, mairesse de Banff

Le nouveau bâtiment d’une valeur de 8,5 M$ comprend entre autres des stations de recharge pour les autobus électriques. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Selon la mairesse Sorensen, le bâtiment surpasse les exigences de performance très élevées mises en place par la Ville pour la construction de nouveaux bâtiments. C’est le projet de construction écologique le plus avancé de Banff , affirme-t-elle.

Le centre comprend la plus grande installation solaire du parc national de Banff et Jasper avec 680 panneaux. Ces derniers alimentent tout le bâtiment et contribuent à plus de 50 % de l'énergie utilisée pour recharger les autobus.

Le bâtiment a été conçu dès le départ pour être alimenté par des énergies renouvelables, sans aucun combustible fossile, ajoute Karen Sorensen. L’installation n’émettra aucun gaz à effet de serre.

L'aire de lavage écologique du nouveau centre d’opérations et de formation de Roam Transit. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Le système de chauffage biomasse remplit 100 % des besoins en chauffage du bâtiment. Le système brûle les déchets de bois de façon très propre et permet d’éviter la perte de 200 tonnes de déchets de bois chaque année.

La première phase du projet de biomasse permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 6000 tonnes, soit l’équivalent de 18 000 voitures de moins sur les routes en un an , indique-t-elle.