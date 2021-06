L'école secondaire Charles-Gravel abritera des élèves du primaire dès janvier 2022

L’information a été révélée mardi soir lors de la séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (CSSRS) tenue en visioconférence.

Les jeunes des écoles Vanier et des Quatre-Vents, qui sont aussi situées dans le secteur nord de Chicoutimi, vivront le même scénario respectivement lors des années 2022-2023 et 2023-2024. Les parents des élèves fréquentant ces écoles ont déjà été avertis de ces changements et d’autres moyens de communication seront déployés au cours des prochains mois.

Une relocalisation des élèves sera nécessaire afin d’assurer un environnement sécuritaire et optimal pour la pédagogie. L’école Charles-Gravel est donc ciblée afin d’établir une zone primaire servant à libérer les établissements qui seront rénovés a précisé le président du conseil d’administration, Alexandre Lavoie.

La nature des travaux n’a pas été précisée lors de la séance. Dans le Plan québécois des infrastructures 2020-2030, dévoilé en septembre dernier, une enveloppe de 26 millions $ était réservée aux écoles du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, dont 3,3 millions pour celle de La Carrière.

Plusieurs options sur la table

Selon la directrice générale du CSSRSCentre de services scolaire des Rives-du-Saguenay , Chantale Cyr, plusieurs scénarios ont été étudiés avant que le déménagement vers Charles-Gravel soit l’option privilégiée, dont l’installation de roulottes de chantier. Elle a aussi assuré que les élèves du primaire ne croiseront pas les étudiants de Charles-Gravel dans les couloirs de l’établissement de la rue Saint-Gérard, sauf lorsqu’ils se rendront aux gymnases. Dans ce cas, les classes seront accompagnées par leur enseignant et la direction.

Déménager une clientèle du primaire vers une école secondaire, ça peut apporter beaucoup d’interrogations, de questionnements et d’insatisfactions auprès de nos parents, donc on a eu l’occasion d'évaluer la possibilité d’installer des roulottes, mais on sait que l’hiver, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux non plus, ou de déménager une clientèle qui a des problématiques plus accentuées vers Charles-Gravel pour remplacer nos jeunes vers cette bâtisse-là, ce n’était pas l’idéal non plus au niveau de cette clientèle.

Je veux aussi vous assurer qu’à Charles-Gravel que les jeunes du primaire auront un débarcadère exprès pour eux. Donc ils ne côtoieront pas la clientèle du secondaire. Il y aura aussi une cour d’école qui va être aménagée pour eux, un espace uniquement pour le primaire […] Dans l’ensemble des scénarios qui ont été évalués et étudiés, c’est celui-là qui avait le moins de conséquences pour les autres clientèles qui étaient favorables pour le temps des rénovations de ces trois endroits , a dévoilé Chantale Cyr.

Par ailleurs, le sigle du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay sera désormais le CSSRDS plutôt que le CSSRSCentre de services scolaire des Rives-du-Saguenay . Les membres du C.A. ont expliqué que ce changement s’imposait puisqu’il leur était impossible d’emprunter le nom de CSSRS comme nom de domaine pour remplacer celui actuellement utilisé qui fait référence à l’époque de la commission scolaire. Les centres de services ont remplacé les CS le 15 juin 2020 à la suite de l’entrée en vigueur de la loi 40.

La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu le 31 août.