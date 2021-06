Comment la région de Waterloo est-elle devenue une zone chaude?

Alors que la propagation du variant Delta dans la région de Waterloo inquiète la santé publique, des propriétaires de salons de coiffure et de services de soins personnels s’indignent de devoir rester fermés quelques semaines de plus.

Jeudi dernier, la région de Waterloo a décidé de retarder son déconfinement : elle compte rester à la première étape jusqu’à ce que les infections de COVID-19 soient de nouveau maîtrisées.

Fermées depuis l’hiver dernier, les entreprises qui offrent des services de soins personnels dans la région de Waterloo prévoyaient rouvrir au début du mois de juillet. Elles devront patienter encore pendant au moins deux semaines, a indiqué la santé publique.

Je suis prêt à exploser. J'en ai marre de tout ça. Une citation de :Kfir Ohayon, directeur général des salons Perfect Image

Kfir Ohayon a dépensé plus de 80 000 $ afin de rouvrir ses salons de perçage et de tatouage de façon sécuritaire. Il a acheté, entre autres, un système de paiement sans contact, des séparateurs en plexiglas, de l’équipement de protection, des thermomètres frontaux et du désinfectant.

Kfir Ohayon est directeur général des salons de tatouage et de perçage Perfect Image. L'entreprise compte une succursale à Waterloo. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Ça n’a plus de sens. Je peux aller sur une terrasse manger avec des amis, mais je ne peux pas avoir un client dans une pièce séparée avec un artiste qui porte un masque et une visière, déplore-t-il. Tout ce que le gouvernement a demandé, on l’a fait.

Une économie clandestine grandissante

Le copropriétaire du salon de coiffure Element Hair, Lance Neilsen, se dit très déçu de ne pas pouvoir rouvrir mercredi. La semaine dernière, il a envoyé une lettre à la médecin hygiéniste et la présidente de la Région de Waterloo pour leur demander de revenir sur leur décision carrément injustifiée , selon lui.

Il souligne que seules 0,6 % des infections de COVID-19 dans la région sont liées aux salons de coiffure, ce qui inclut les coiffeurs ayant contracté le virus à l’extérieur de leur milieu de travail.

Nous avons perdu des centaines de milliers de dollars, qu’on ne pourra jamais récupérer. Une citation de :Lance Neilsen, copropriétaire du salon Element Hair

Avec tous ces confinements, l’industrie a été poussée dans la clandestinité. Des coiffeurs se rendent chez les gens ou donnent des coupes de cheveux dans leur sous-sol, ce qui est illégal et pas très sanitaire , affirme M. Neilsen.

Lance Neilsen, copropriétaire du salon Element Hair, se dit très déçu de la décision de la région de Waterloo de ne pas passer en deuxième phase du déconfinement, qui aurait permis la réouverture de son entreprise. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Une propagation alarmante du variant Delta

À la fin juin, environ le quart des patients hospitalisés en Ontario se trouvaient dans les trois hôpitaux de la région de Waterloo.

On fonctionne pratiquement à plein régime depuis plusieurs jours , souligne Lee Fairclough, présidente de l'Hôpital général St. Mary's, à Kitchener. Faute de lits, certains patients ont même dû être transférés vers des hôpitaux de London, situés à plus de 100 kilomètres.

C’est le variant Delta, beaucoup plus transmissible, qui fait grimper les hospitalisations. Une citation de :Lee Fairclough, présidente de l'Hôpital général St. Mary's

Lee Fairclough, présidente de l'hôpital général St. Mary's, à Kitchener Photo : Radio-Canada / Peter Turek

Résultat : la région de Waterloo s’est hissée au sommet parmi les zones chaudes de la province au cours des dernières semaines, dépassant celles de Toronto et Peel à quelques reprises.

Sur le plan du dépistage, son taux de positivité est d'environ 6 %, quatre fois plus élevé que la moyenne provinciale. Un constat alarmant , selon le président de l’Hôpital mémorial de Cambridge, Patrick Gaskin.

La santé publique rapportait mardi 457 cas actifs et 19 éclosions dans la région, majoritairement dans des milieux de travail et des lieux de rassemblement.

Nous voyons souvent plusieurs membres d’une même famille nécessitant des soins à l’hôpital , affirme Mme Fairclough.

Depuis plusieurs jours, les hôpitaux de la région de Waterloo fonctionnent à plein régime. Ils ont même dû transférer des patients ailleurs dans le sud-ouest de la province. Photo : Radio-Canada / Peter Turek

Cynthia Fernandes s’inquiète pour ses amis et sa famille habitant dans les quartiers les plus durement touchés. Elle rapporte voir parfois des fêtes dans les résidences universitaires.

C’est frustrant de voir des gens se rassembler et ne pas respecter les consignes sanitaires , affirme la résidente de Kitchener.

Waterloo, parent pauvre des zones chaudes

Jusqu’à tout récemment, la région de Waterloo n’était pas sur le radar de la province. Une grande partie des vaccins reçus en Ontario étaient acheminés aux zones chaudes, comme Toronto et Peel.

Je pense que la province nous a oublié en distribuant les vaccins auparavant. Une citation de :Robert McLeman, résident de Cambridge

On oublie souvent qu'il y a plus de 600 000 personnes ici à Waterloo, c'est une grande ville, affirme-t-il. Maintenant, c'est clair que nous sommes une priorité pour la province.

Il se réjouit de pouvoir enfin recevoir sa deuxième dose de vaccin cette semaine, une mission qui lui semblait impossible il y a quelques jours à peine.

Les entreprises de la région de Waterloo qui offrent des services de soins personnels devront attendre encore quelques semaines avant de pouvoir rouvrir. Photo : Radio-Canada / Peter Turek

À présent, trois adultes sur dix dans la région sont pleinement vaccinés. Selon la santé publique, il faut accélérer l’administration des secondes doses pour freiner la transmission du virus.