Sonia Côté réplique à Andrée Laforest sur le prix des loyers

La coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté, dénonce les données avancées par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, sur l'augmentation des loyers au Québec.

Selon des données publiées par le Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ), le prix des loyers est nettement supérieur aux données officielles de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) sur le coût moyen des loyers.

D'après cette étude, l'écart entre les données du RCLALQRegroupement des comités logements et associations de locataires du Québec et celles de la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement serait de 14 % à Saguenay.

Appelée à commenter en avant-midi, la députée caquiste de Chicoutimi a répondu que la province est la seule à imposer des limites du prix du loyer. On est la seule province au Québec à avoir un contrôle des loyers dans le sens que notre augmentation du prix des loyers se fait directement en équation avec le contexte économique. Donc cette année, considérant la pandémie, le maximum d'augmentation est de 0,5 % à moins que les propriétaires aient fait des rénovations sur l'immeuble , a-t-elle chiffré.

C'est justement ce qui a fait sursauter Sonia Côté, qui ne se dit pas surprise par l'écart entre les données. Il faut tenir compte aussi des hausses de taxes municipales, il faut tenir compte des hausses d'assurances, il faut tenir compte des travaux d'entretien majeur, alors tout ça fait en sorte que le 0,5 %, je ne sais pas où la ministre prend son chiffre, mais c'est vraiment irréaliste , a-t-elle répliqué.

La ministre Andrée Laforest Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La ministre Laforest dit mettre tout en oeuvre pour éviter que des gens se retrouvent à la rue le 1er juillet. Elle invite les citoyens à s'adresser au Tribunal administratif du logement, ajoutant que son ministère a injecté 24 millions de plus pour améliorer ce service.

D'après des informations de Michel Gaudreau