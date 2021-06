La programmation du festival Fierté Montréal dévoilée

L’événement se veut plus inclusif que jamais et souhaite refléter l’ensemble des identités de nos communautés , précise un communiqué de Fierté Montréal.

Sous le thème Ensemble pour toustes , le festival proposera 70 heures de contenu dans une formule hybride comprenant des activités en personne et des activités en ligne.

En plus de quatre grands spectacles préenregistrés et cinq DJ sets virtuels dans des lieux iconiques, le festival présentera des capsules sur la santé mentale ainsi que des heures BIPOC, des conférences et discussions adaptées en fonction des réalités vécues par les personnes noires, asiatiques, bispirituelles, latinx et arabes , indique le communiqué.

La Marche de la Fierté se tiendra cette année le dimanche 15 août dans une formule sans véhicule motorisé et char allégorique en raison des mesures sanitaires. Plus de détails seront fournis au cours des prochaines semaines aux personnes et organisations souhaitant participer au défilé.

Le spectacle d’ouverture du 9 août mettra en vedette l'artiste et activiste bispirituel de renommée Jeremy Dutcher et célèbrera la Journée internationale des peuples autochtones. Le spectacle de clôture offrira quant à lui des performances d’artistes divers, dont Rita Baga et Maxime Landry.

La chanteuse et musicienne Sandy Duperval, qui est porte-parole du festival cette année, animera la soirée de clôture.