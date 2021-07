Pensionnats pour Autochtones : où sont les documents des communautés catholiques?

Le travail de recherche devra passer par une étude des archives, qui sont en grande partie celles de congrégations catholiques.

Ce travail de documentation sur le sort infligé aux nombreux enfants autochtones disparus est extrêmement complexe , explique Emma Anderson, professeure titulaire en sciences des religions à l’Université d’Ottawa.

D’abord, toutes les archives ne sont pas à la disposition des experts et des Premières Nations qui souhaitent étudier le sujet.

La grande majorité des documents disponibles actuellement sont conservés au Centre national pour la vérité et la réconciliation, à l’Université du Manitoba et à l’Université de la Colombie-Britannique.

Cependant, L’Église n’a pas fourni beaucoup de ces archives même lors de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR), déclare Mme Anderson, qui est spécialisée dans les rapports entre l’Église catholique et les Premières Nations.

L'Église catholique a géré environ 70 % des 139 pensionnats du Canada.

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) dit ne détenir aucun dossier sur le sujet parce que l’Église dispose d’une structure décentralisée au pays.

La décision de donner accès aux documents relatifs aux pensionnats tenus par l’Église catholique relève donc de chacun des 16 diocèses impliqués au Canada (sur un total de 59) et des différentes communautés religieuses.

Entre la fin du 19e siècle et 1996, plus de 150 000 enfants autochtones ont été placés dans des pensionnats.

Si deux communautés, les Oblats de Marie Immaculée et la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, ont tour à tour annoncé la semaine dernière être prêtes à dévoiler tous leurs documents liés à leur participation et à la gestion des pensionnats pour Autochtones au Canada, d’autres organisations religieuses ne font pas de même, malgré de multiples appels à cet effet.

La CECCConférence des évêques catholiques du Canada encourage vivement tous les diocèses et les communautés religieuses à coopérer et à travailler avec les communautés autochtones et les gouvernements dans un esprit d'ouverture et de vérité concernant les archives historiques des pensionnats.

Une citation de :Conférence des évêques catholiques du Canada, dans un courriel