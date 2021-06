Thérapies de conversion: « On se demande si les temps médiévaux sont terminés »

Le projet de loi va modifier le Code criminel afin d'interdire les thérapies de conversion, une pratique controversée qui vise à changer l'orientation sexuelle, ou l’identité de genre d'une personne.

On est quand même assez surpris de voir que des députés au Canada ont voté contre, on se demande un peu si les temps médiévaux sont terminés ou non

Une citation de :Martin Bouchard, coordinataire du Comité FrancoQueer de l’Ouest