Risques d'orages violents jusque dans la soirée à Toronto

Toronto et les régions alentour continuent d'être visées mardi soir par des alertes et des veilles d'orages violents émises par Environnement Canada.

Cette météo instable, qui apporte de fortes pluies, des rafales jusqu'à 110 km/h voire de la grêle par endroits a pénétré la région en début d'après-midi.

Divers fronts orageux se dirigent vers l'est, selon l'agence météorologique fédérale.

Concernant Toronto, l'activité orageuse devrait passer à l'est de la région et faiblir tard en soirée ou au cours de la nuit . Des vents destructeurs ont traversé la métropole ontarienne.

L'organisme Toronto and Region Conservation Authority a par ailleurs averti le public de risques d'inondations localisées et des accumulations qui peuvent se produire dans les zones basses ou les zones mal drainées à cause des fortes précipitations.

En début de soirée, la quasi-totalité des régions longeant les lacs Érié et Ontario était placée sous divers degrés d'avertissements de la part d'Environnement Canada.