La Ville de Québec a présenté mardi la version finale de sa vision d’aménagement pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne. Mixité résidentielle, accessibilité aux abords de la rivière Saint-Charles, augmentation de la canopée, aménagements pour les familles, etc. : la Municipalité veut rendre le secteur plus « vert » et « accessible ».