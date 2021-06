Trois nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick mardi

Il y a deux cas dans la région de Moncton, soit deux personnes âgées de 30 à 39 ans. Ces deux cas sont liés à un voyage.

Il y a un cas dans la région d’Edmundston, soit une personne âgée de 20 à 29 ans. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a actuellement 25 cas actifs dans la province. Trois patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick.

La campagne de vaccination pour la deuxième dose va bon train dans la province.

Plus de 10 500 deuxièmes doses d’un vaccin contre la COVID-19 ont été administrées lundi. Au total, 31,7 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont maintenant pleinement vaccinés.

Le nombre de premières doses administrées continue également d’augmenter. Jusqu’à maintenant, 77,6 % des personnes admissibles ont reçu leur première dose.