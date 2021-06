COVID-19 : la tendance à la baisse des cas actifs se poursuit

Les 7 bureaux de santé du Nord de l’Ontario recensent moins de 200 cas actifs pour la première fois depuis le 6 janvier dernier. Il y a eu 12 nouveaux cas et 48 guérisons signalés mardi dans la région.

La baisse des cas actifs continue d’être importante dans le district de Porcupine, avec 28 de moins que lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Bureau de santé Porcupine a d’ailleurs enregistré moins de dix cas pour une quatrième journée de suite.

Les 5 cas recensés mardi sont tous dans la région de la baie James, qui compte 61 des 75 cas actifs du district sanitaire de Porcupine.

La région de Porcupine n’est d’ailleurs plus la région sanitaire nord-ontarienne avec le plus grand nombre de cas actifs, alors que le district sanitaire de North Bay-Parry Sound en compte un de plus.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a déclaré une éclosion de COVID-19 à l’église Faith Chapel Christian Center, à North Bay, après la découverte de 5 cas.

Les personnes qui ont fréquenté l’église entre le 13 et le 20 juin sont invitées à surveiller l’apparition possible de symptômes.

Malgré cette éclosion, la situation semble se stabiliser dans la région de North Bay.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ailleurs dans le Nord, Santé publique Sudbury et districts et le Bureau de santé du Nord-Ouest ont signalé chacun un nouveau cas de COVID-19 mardi.

Le bilan des cas confirmés est resté stable dans les districts de Thunder Bay, d’Algoma et du Timiskaming.

Dans le Timiskaming, le dernier cas détecté remonte au 9 juin.

Selon les données disponibles, environ le tiers de la population totale du Nord de l’Ontario a reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

En excluant les enfants de moins de 12 ans, c'est environ 37 % des personnes admissibles qui sont complètement vaccinées.