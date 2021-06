COVID-19 : 61 nouveaux cas signalés en 24 heures en Alberta

En Alberta, les autorités sanitaires ont signalé 61 nouveaux cas de la COVID-19 en l'espace de 24 heures et 1132 cas actifs.

La moyenne des cas positifs est de 1,32 %.au cours des sept derniers jours.

Le nombre de personnes hospitalisées est de 170, dont 36 aux soins intensifs.

En date du 28 juin, 4 266 408 doses de vaccin ont été administrées. Jusqu'à 72,7 % de la population admissible a reçu au moins une dose et 40,7 % des Albertains âgés de 12 ans et plus sont complètement vaccinés.