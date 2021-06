Un minimum de deux jours obligatoires au bureau pour les fonctionnaires québécois

Cette formule de deux jours au minimum en présentiel n’est pas temporaire. La directive deviendrait permanente après la pandémie, à la suite du dépôt d’une politique-cadre par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel.

D’ici là, un retour progressif des fonctionnaires s’amorcerait dès septembre. Rappelons que le télétravail à temps plein est obligatoire jusqu’à la fin de l’été.

Québec considère que ses fonctionnaires ont démontré tout au long de la pandémie leur productivité en télétravail. Le gouvernement souhaite leur donner la possibilité de poursuivre des tâches à la maison, tout en assurant une présence partielle au bureau.

Cette nouvelle politique s’appliquera uniquement aux employés de l’État visés par la Loi sur la fonction publique. Par la nature de leur travail, les employés du réseau de la santé et de l’éducation n’auront pas cette possibilité.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, fournira aussi des paramètres ce mercredi pour guider le retour au travail dans les entreprises privées.

Les fonctionnaires veulent de la flexibilité

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) accueille favorablement cette possibilité de jumeler le télétravail et le boulot en présentiel . Son président, Christian Daigle, demande cependant que les employés puissent se porter volontaires. Si certains fonctionnaires ont apprécié les avantages du télétravail, d’autres n’ont pas du tout aimé leur expérience et ont hâte de revenir au bureau.

On souhaite que l’employeur leur demande s’ils ont un intérêt à faire du télétravail et que ce soit accessible au plus de monde possible. Une citation de :Christian Daigle, président du SFPQ

Selon lui, le gouvernement a intérêt à consulter les employés de l’État pour fixer les paramètres de cette nouvelle façon de travailler. On veut également qu’il y ait un respect dans le choix des journées. On ne veut pas que l’employeur détermine que tout le monde est en télétravail le lundi et le mercredi. Il faut que ça respecte le choix des employés le plus possible.

Des exceptions pourraient s’appliquer selon la nature du travail et les fonctions de l’employé.