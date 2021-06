La limite sur les rassemblements intérieurs passe à 200 personnes aux T.N.-O.

La santé publique des Territoires du Nord-Ouest a annoncé que les rassemblements intérieurs dans les lieux publics et privés peuvent désormais passer à 200 personnes.

Les Ténois retournent donc à un semblant de vie normale s’apparentant à l’avant-pandémie.

Cela signifie que nous pouvons nous attendre à des événements comme des réunions familiales, des rassemblements sur des lieux de travail et des célébrations , a déclaré la médecin hygiéniste en chef des T.N.-O.Territoires du Nord-Ouest , Kami Kandola, en point de presse.

Puisqu’environ 66 % des Ténois de plus de 18 ans sont pleinement vaccinés, la Dre Kandola estime qu’il est adéquat d’alléger les restrictions liées aux rassemblements.

En date de lundi, 31 871 personnes ont reçu une première dose de vaccin, et 28 182, la deuxième dose.

Cet assouplissement, en vigueur dès mardi, fait partie du plan de réouverture territorial présenté le 9 juin. Il s’applique autant aux résidences privées, qu’aux restaurants, aux commerces non essentiels et aux entreprises.

Les propriétaires d’entreprises et les organismes communautaires [...] peuvent ainsi être au seuil de l’avant-pandémie, pourvu que cette capacité ne dépasse pas 200 personnes , a indiqué la Dre Kandola.

J’ai conscience que les restrictions sur les rassemblements intérieurs ont été contraignantes pour nos résidents, nos entreprises et nos organisations , a-t-elle poursuivi.

La médecin hygiéniste en chef assure que l'assouplissement profitera aux entreprises qui ont vu leurs activités diminuer en raison des restrictions. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Des autorisations pour les activités à haut risque

En revanche, la santé publique continuera d’exiger des autorisations supplémentaires pour certaines activités qu’elle juge plus risquées, comme des funérailles, des événements sportifs, des spectacles de chant ou des événements dépassant 200 personnes.

Les organisateurs et les hôtes de ces activités devront prévoir des mesures de sécurité supplémentaires, allant du port obligatoire du masque, au dépistage ciblé et soumettre leur plan au Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique.

Un appel à la vigilance

Les autorités sanitaires appellent toutefois à la vigilance. Elles conseillent également aux personnes organisant des rassemblements allant jusqu’à 200 personnes d’effectuer une évaluation de risques au préalable. Selon la Dre Kandola, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, tel que le nombre de doses de vaccin qu’ont reçues les personnes présentes.

Elle affirme toutefois que cette exigence pourrait cependant être levée au courant de l’automne, lorsqu’au moins 75 % de la population sera pleinement vaccinée.

La Dre Kandola a aussi indiqué qu’elle s’attendait à une année scolaire sans restriction pour tous les niveaux allant de la garderie au secondaire.

Par ailleurs, depuis lundi, le port du masque n’est plus obligatoire à Yellowknife ainsi qu’à Ndilo, Dettah et Behchokǫ̀. À plus long terme, les autorités comptent élargir cet assouplissement à l’ensemble du territoire.